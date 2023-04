Fernando Ortiz habla por primera vez tras altercado con Nicolás Larcamón que provocó su suspensión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fernando Ortiz, director técnico del América, habló por primera vez sobre el altercado que tuvo con Nicolás Larcamón durante el polémico partido entre las Águilas y León en la jornada 13 del Clausura 2023 y que le costó una suspensión de dos partidos. El estratega lamentó lo sucedido el fin de semana y aseguró que trabajará más en sus emociones para que eso no se vuelva a repetir.

El técnico declaró a los medios de comunicación que no es la imagen que quiere mostrar en el campo y se comprometió a que un suceso parecido no se vuelva a repetir. Por otra parte dijo que no ha hablado mucho con la directiva y reiteró que no volverá a caer en esa situación. Nicolás Larcamón, director técnico del León y Fernando Ortíz, entrenador del América, protagonizaron una pelea durante el partido que enfrentó a sus dos equipos en una noche llena de polémicas desde diversos frentes.

No es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte", Fernando Ortíz.

Durante el altercado, el estratega de 'La Fiera' terminó con la playera rota y tras lo ocurrido ambos recibieron la tarjeta roja. Días más tarde la Comisión Disciplinaria informó del castigo al que se hizo acreedor el entrenador, quien recibió dos partidos de suspensión "por incurrir en una conducta violenta" de acuerdo con el comunicado de la Comisión, por lo que deberán cumplirlos en los siguientes partidos.

El 'Tano', no podrá estar ante Monterrey en la fecha 14 y tampoco contra Cruz Azul en la fecha 15 de la Liga MX. Sobre este hecho se refirió también y lamentó no poder dirigir esos partidos al admitir que es "doloroso" cuando un estratega tiene que ver el juego desde fuera de la cancha; sin embargo, aseguró que lo deja tranquilo tener un cuerpo técnico capaz de poder afrontar el siguiente compromiso.

América se enfrentará a Monterrey en la siguiente jornada, equipo sobre el que Ortiz dijo que tienen respeto, pues se trata del líder de la competencia hasta el momento, pero tiene claro que buscarán ganar el partido desde el primer minuto por lo que confió en hacer un buen partido el próximo fin de semana. América es quinto lugar de la tabla general con 24 puntos y está a diez unidades de Monterrey que es el primer lugar.

Es el líder del torneo, tenemos respeto hacia esa institución", Fernando Ortíz.

Fuente: Tribuna