Muere Joaquín Urrea, exárbitro mexicano que dirigió polémica Final entre Pumas y América en los 80

Ciudad de México.- El arbitraje mexicano se encuentra de luto, luego del fallecimiento de Joaquín Urrea a los 80 años de edad, el exsilbante fue celebre luego de dirigir la Final del torneo 1984-1985 entre América y Pumas que se disputó en Querétaro y que fue muy polémica. Algunos árbitros ya se han pronunciado con pesar sobre su partida y hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Joaquín Urrea participó en varios encuentros de la Liga MX en la década de los ochenta como árbitro central y asistente, también formó parte de la Copa del Mundo que se celebró en México en 1986. Exárbitros mexicanos poco a poco han comenzado a reaccionar tras darse a conocer su muerte, como Arturo Brizio Carter quien en su cuenta de Twitter escribió: "Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Joaquín Urrea, en paz descanse".

Urrea fue celebre por la Final del torneo 1984-1985 que América y Pumas disputaron en un tercer partido de desempate en el Estadio La Corregidora en Querétaro. En ese partido una de las jugadas que causó más polémica y que muchos aficionados le reclamaron por varios años fue una mano de Alfredo Tena dentro del área que pudo haber cambiado el destino del partido que por su desenlace en terreno neutral ya había sido controvertido.

Esa jugada en la que se consideró que pudo haber mano del defensa americanista, fue pasada por alto por el árbitro central. Al final el América se coronó campeón con marcador de 3-1, pero la polémica acción quedó en la memoria de los aficionados auriazules. Esto también contribuyó a aumentar el odio entre ambos equipos y se considera como la semilla que creo esta rivalidad entre los equipos capitalinos.

En una entrevista de 2017 con el diario El Universal Joaquín Urrea mencionó que en ese momento el marcó lo que había visto y que si se hubiera equivocado el asumía la "responsabilidad histórica" por ese error. “Yo vi lo que marqué y no marqué lo que no vi. Y, después sí, al otro día digo un penalti que no lo vi y no lo sancioné. Yo asumo la responsabilidad histórica", dijo en ese entonces el silbante mexicano.

Fuente: Tribuna, ESPN