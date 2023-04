DT de la Selección Mexicana Femenil se pronuncia sobre el futuro de Scarlett Camberos en el tricolor

Comparta este artículo

Illinois, Estados Unidos.- La futbolista mexicana Scarlett Camberos se convirtió en una futbolista habitual de la Selección Mexicana Femenil, pero la jugadora tuvo que salir de México tras vivir una situación de acoso por lo que comenzaron a surgir las dudas sobre su permanencia en el equipo tricolor, más aún luego de no ser considerada para formar parte de la convocatoria para los partidos amistosos en Estados Unidos, donde ahora reside.

Al respecto se pronunció el entrenador de la selección, Pedro López quien no le cerró las puertas a la mediocampista. El técnico mencionó que no fue tomada en cuenta debido a que por su situación estuvo fuera durante un mes, por lo que consideró que al estar sin actividad no sería justo para sus compañeras; sin embargo, cree que puede volver a ganarse su convocatoria una vez que destaque en su nuevo equipo.

Lamentablemente ha estado prácticamente un mes fuera, y creo no sería justo para el resto de las compañeras que han estado entrenando, ni para ella", Pedro López

Scarlett Camberos fichó recientemente con el Angel City de la National Women's Soccer League (NWSL), equipo con el que firmó por dos años. El pasado fin de semana pudo ver sus primeros minutos en el club donde se espera que siga teniendo más actividad. "Deseamos que tenga protagonismo en su nuevo club y que se gane nuevamente su lugar para estar aquí. Ella es presente y futuro de la Selección Mexicana; debe hacer cosas importantes para el futbol mexicano”, dijo el entrenador.

Desafortunadamente, Camberos se vio obligada a huir de México luego del caso de acoso digital que padeció de manera reiterada por lo que consideró que no existían garantías para desarrollar su carrera y llevar una vida segura en el país. Por esto comenzaron las negociaciones con el equipo estadounidense que finalmente se cerraron el pasado 8 de marzo. Ahora, con su tradicional número 15 a la espalda espera debutar próximamente.

Mientras tanto, México se enfrentará mañana 8 de abril al Chicago Red Stars de la National Womens Soccer League (NWSL) en el Estadio SeatGeek en Bridgeview, Illinois en su primer partido de esta gira. Después jugará el martes 11 de abril ante el Houston Dash, equipo también de la primera división de futbol femenil estadounidense en un duelo que tendrá lugar en el Shell Energy Stadium en Texas.

