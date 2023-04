Guillermo Ochoa es elogiado por su técnico y los rivales tras soberbia actuación, ¿qué le dijeron?

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- Guillermo Ochoa fue fundamental para el Salernitana se quedara con el empate a un gol ante el Inter de Milán por lo que sus acciones lo llevaron a recibir los halagos de sus contrincantes incluido el entrenador Simone Inzaghi, así como también el reconocimiento de su propio entrenador Paulo Sousa, quienes se expresaron al final del complicado encuentro disputado en el Estadio Arechi.

Durante el juego, Ochoa hizo grandes atajadas ante Romelu Lukaku y Ángel Correa evitando en más de una ocasión la caída de su marco, por lo que al finalizar el partido, Ochoa dio unas palabras a Sky Sports en donde compartió que varios futbolistas del equipo rival se acercaron a felicitarlo, pese a que el resultado no fue nada bueno para ellos, pues cabe recordar que compiten por permanecer en puestos de competencia europea.

"Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final", dijo Guillermo Ochoa ante los medios italianos a quienes también les compartió su felicidad por jugar en la Serie A donde vio a muchos porteros a quienes tomó como referentes en su carrera.

Por su parte el técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, habló en conferencia de prensa donde dio una pequeña evaluación del partido, pues no quiso entrar en muchos detalles, pero si destacó que tuvieron varias oportunidades de gol y que Memo Ochoa estuvo atinado deteniendo las posibilidades de sus dirigidos. “Tengo que volver a ver el partido, pero se jugó bien. Ahí está el travesaño de Lukaku, la ocasión de De Vrij, Ochoa hizo grandes atajadas", dijo.

Mientras tanto, Paulo Sousa, entrenador de la Salernitana, tampoco pasó por alto el buen momento que otorgó su portero en el partido y destacó sus habilidades bajo los postes. "Es un portero que siempre está en el sitio correcto y tiene muy buenos reflejos. Es un chico que se merece todo lo bueno del mundo", expresó Sousa respecto al desempeño del arquero que se ha ganado la titularidad bajo su mando.

Los halagos se extendieron a la prensa italiana que destacaron la capacidad del mexicano para evitar los goles del Inter y lo calificaron como una muralla y no dudaron en catalogarlo como el mejor jugador del partido. La próxima semana el equipo de Ochoa se enfrentará al Torino en condición de visitante.

