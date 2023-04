Dmitry Bivol asegura que 'Canelo' Álvarez tuvo oportunidad de una pelea de revancha y no la tomó

Ciudad de México.- Dmitry Bivol, el boxeador ruso que derrotó a Saúl 'Canelo' Álvarez y contra el que el mexicano planea una revancha este año, aseguró que hubo oportunidad de que tuvieran otra pelea, pero que el jalisciense desistió de tomarla debido a lo que el pugilista vencedor consideró como "pretextos" y ahora ve complicada la posibilidad de pelear otra vez con él, pese a que es uno de los rivales que quiere en este año.

En una entrevista con el canal de YouTube Fino Boxing, Bivol dijo desconocer la posible revancha que busca el 'Canelo' en la segunda mitad de este año y aseguró que le gustaría pelear mejor por cinturones, argumentando además que el mexicano tuvo la oportunidad de volver a enfrentarlo y no lo hizo, incluso mencionó que pudo haberlo hecho en mayo por lo que aseguró que no lo estará esperando.

"No sé exactamente algo sobre la revancha con Canelo. Tengo la meta de ser indiscutido, prefiero pelear por cinturones. Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó. Ahora va a pelear de nuevo con alguien que no. No sé si quiera pelear conmigo o no, pero no estoy dispuesto a esperarlo. Tengo mi propia meta. Si quisiera, podríamos pelear, lo pudo hacer antes y lo pudo hacer en mayo, Dmitry Bivol.