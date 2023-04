El exjugador de los Tigres que brilla en la MLS y busca una oportunidad con la Selección Mexicana

Atlanta, Estados Unidos.- Se siguen sumando las voces de los futbolistas mexicanos que levantan la mano para ser considerados por el nuevo entrenador de la Selección Mexicana y ser incluidos en las próximas convocatorias, futbolistas ofensivos de la Major League Soccer (MLS) como Alan Pulido o Efraín Álvarez han externado su intención de ser convocados, pero hay otros jugadores en la defensa que esperan una oportunidad.

Es el caso del zaguero mexicano Juan José Purata, actualmente jugador del Atlanta United de Estados Unidos y exfutbolista de Tigres en la Liga MX. El defensor ha brillado desde su llegada a la MLS por lo que ha expresado su interés por ser convocado. En una entrevista con el podcast This is Futbol reveló que con el nuevo proyecto espera ser considerado aunque es consciente que debe hacer primero un buen papel en su equipo.

Creo que con este nuevo proyecto sí, por qué no… por qué no levantar la mano. Obviamente primero hacer las cosas bien acá que es lo más importante para ser considerado", Juan José Purata en This is Futbol.