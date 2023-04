Jorge Campos elige el que para él es el mejor portero mexicano de la historia y... no es Memo Ochoa

Ciudad de México.- En el debate sobre el mejor portero mexicano de la historia siempre surge el nombre de Jorge Campos como uno de los mejor considerados, pero esta vez fue el exportero mexicano quien opinó sobre quién sería para él el más destacado de la historia sorprendiendo a algunos con su respuesta, pues no consideró al que actualmente muchos consideran para ocupar ese lugar como Guillermo Ochoa.

En una entrevista con la cadena FOX Sports, Campos fue cuestionado sobre quien podría ser considerado el mejor portero mexicano de la historia y eligió a Pablo Larios, quien fue portero de México en el Mundial de 1986 que se disputó en nuestro país y de quien destacó que se trataba de un portero adelantado a su época que sabía jugar su área como pocos por lo que el exportero de equipos como Pumas y Atlante lo consideró como referente.

Es una pregunta que he dicho mil veces, pero ustedes no conocen a Pablo Larios, mi ídolo y que en paz descanse; pero creo que ustedes no saben mucho de la portería", Jorge Campos en FOX Sports.