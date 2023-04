México vs Chicago Red Stars: Hora y dónde ver en vivo, GRATIS y online el juego del Tri Femenil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil inicia su primera gira por Estados Unidos con un primer partido amistoso ante el Chicago Red Stars, equipo de la National Women's Soccer League (NWSL) en busca de seguir también su preparación de cara a los futuros compromisos del Tri. Este será el primer juego después de su participación en la Revelations Cup donde las mexicanas se proclamaron campeonas.

Para esta gira de dos partidos, Pedro López, entrenador de México, hizo una convocatoria donde se verán varios rostros nuevos y en donde destaca el llamado de las mexicanas que militan en el futbol estadounidense como María Sánchez, Diana Ordoñez y Katie Johnson, así como otras jugadoras menos habituales procedentes de los equipos de la Liga MX Femenil como Melany Villeda y Gabriela Valenzuela.

Además destaca también el primer llamado de Jasmine Casarez de las Bravas de Juárez, equipo que aporta tres jugadoras en esta convocatoria producto de su buen paso en el torneo. Respecto a este partido, el entrenador mexicano destacó la importancia de dejar atrás la no clasificación al Mundial y comenzar con un pensamiento ganador como las jugadoras que han ganado en sus últimos partidos.

Será la primera vez que el equipo femenil tenga una gira de partidos amistosos por Estados Unidos que la Federación Mexicana de Futbol denominó MexTour W y que el combinado nacional hace en conjunto con al empresa Soccer United Marketing (SUM) misma que se encarga de organizar los juegos de la selección varonil en Estados Unidos y que ahora también hará lo mismo con la femenil.

Créditos: Twitter @Miseleccionfem

Aunque los entrenadores seguramente presentarán varias variantes, las alineaciones para este partido podrían ser las siguientes: México. E. Alvarado; K. Bernal, G. Espinoza, C. Ferral, M. Zuazua; N. Mauleón, C. Jaramillo, M. Sánchez; J. Ovalle, M. Delgadillo, D. Ordoñez. DT. P. López. Chicago Red Stars. A. Naeher,; T. Milazzo, T. Davidson, A. Wright, C. Krueger; C. Roccaro, P. Hocking, E. Stevens, Y. Nagasato; M. Swanson, J Bike. DT. C. Petrucceli.

Hora y dónde ver en vivo, gratis online el Chicago Red Stars vs México

México visita al Chicago Red Stars en su primer partido amistosos de la gira que se disputará en el Estadio SeatGeek en Bridgeview, Illinois en Estados Unidos, el juego está pactado para este sábado 8 de abril a las 13:00 horas tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con dos opociones de transmisión: a través de la señal de televisión de paga de TUDN y en la señal de streaming gratuito de VIX.

Fuente: Tribuna