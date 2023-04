Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton derrota al Chelsea en el regreso de Franck Lampard como técnico

Comparta este artículo

Wolverhampton, Inglaterra.- El Wolverhampton venció por 1-0 al Chelsea en juego correspondiente a la jornada 30 de la Premier League en el partido que representó el regreso de Franck Lampard como entrenador del equipo londinense y sin la presencia del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien no fue considerado para entrar en la convocatoria de Julen Lopetegui por lo que se perdió la hazaña de su equipo.

Este es el segundo partido de Jiménez en el que no es considerado, ya que la semana pasada si fue convocado, pero se quedó en la banca. Ahora tampoco fue llamado y hasta el momento no hubo un reporte de lesión o se explicaron los motivos de su ausencia del equipo. En la temporada 2022-2023 ha disputado 13 partidos en Premier League y no ha marcado ningún gol hasta el momento, aunque si lo hizo en la Copa de la liga donde marcó tres.

El equipo de Lampard se vio sorprendido desde el minuto 31 cuando Matheus Nunes hizo el único gol del partido con un remate de derecha desde la esquina derecha del área grande desde donde cruzó al portero. Este resultado coloca a los Wolves en el lugar 12 con 31 puntos y ya apuntan a cumplir el objetivo que tenían con la llegada de Lopetegui que era el de la salvación, en tanto que el Chelsea es onceavo con 39 unidades.

En su siguiente compromiso, los Lobos recibirán al Brentford en la jornada 31 de la Premier, mientras que el Chelsea tendrá un partido complicado a media semana en la Champions League donde se enfrentarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Después, jugarán en la siguiente jornada de la liga inglesa contra Brighton & Hove Albion en calidad de visitante y donde Lampard buscará sacudirse de la derrota.

Resultados del día en Premier League

En otros resultados del día en la Premier League de Inglaterra, el Manchester United derrotó 2-0 al Everton, mientras que el Aston Villa venció 2-0 al Nottingham Forest. El Newcastle se impuso como visitante 1-2 al Brentford, mientras que el West Ham United superó 1-0 al Fulham. El Leicester City cayó 0-1 ante el Bournemouth, mientras que el Tottenham Hotspur superó al Brighton & Hove Albion por marcador de 2-1.

