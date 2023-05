En el Real Madrid revelan la posición que buscarán reforzar; ¿qué jugadores podrían ser candidatos?

Comparta este artículo

Madrid, España.- El Real Madrid actualmente tiene un equipo muy competitivo al que difícilmente se le harían cambios, pero sus principales figuras son ya futbolistas veteranos, por lo que ya empiezan a pensar en el futuro del plantel. En este sentido ya vislumbran la posición que podrían reforzar y es una de las más importantes y donde hay varios jugadores que podrían tomar en cuenta para cuando llegue el momento.

Durante una conferencia de prensa, previo al partido que tendrán ante la Real Sociedad, el director técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, consideró que la posición que deben pensar en reforzar en el futuro es la de delantero centro, misma que actualmente ocupa Karim Benzema, de quien aceptó que ya se trata de un futbolista veterano por lo que sería la posición que deberían pensar en reforzar próximamente.

Te podría interesar Real Madrid Karim Benzema supera récord de Hugo Sánchez en España, tras triplete en triunfo del Real Madrid

Créditos: Twitter @realmadrid

"En el proyecto debe estar fichar un nueve, porque Karim tiene una edad. Pero a día de hoy, pese a sus altibajos, está funcionado muy bien", declaró Acnelotti en la conferencia de prensa sobre esta posibilidad. "Rodrygo, Vinicius, Asensio, el problema en estos dos años no ha sido la delantera", agregó el timonel. El principal nombre para suplir la posición sería el de Erling Haaland, el delantero noruego que juega para el Manchester City el otro nombre del que se ha hablado es Harry Kane.

Por otra parte, Ancelotti habló sobre otro futbolista veterano, pero clave en el funcionamiento del equipo y que se encuentra lesionado como lo es Luka Modric. Afirmó que el mediocampista croata está cerca de regresar de su lesión y no peligraría su participación en los próximos compromisos importantes del equipo como la Champions League o la Final de la Copa del Rey como se pensaba que podría suceder.

"Hay buenas noticias con Modric. Puede llegar al sábado", reveló Ancelotti descartando las preocupaciones que lo pondrían fuera de los próximos compromisos. Finalmente, el entrenador italiano descartó nuevamente la posibilidad de que salga del Real Madrid para dirigir a la selección de Brasil. "Ya he dicho que de mi futuro no hablo. Pero, mira, te contesto: la fecha límite es una tontería. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie. Pero no hablo de mi futuro", declaró.

Fuente: Tribuna