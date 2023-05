Figura de Cruz Azul no ha renovado contrato y podría tener nuevo equipo en el torneo Apertura 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque todavía no termina el torneo, la fecha de del mercado de fichajes se acerca y varios futbolistas en el mundo están por terminar contrato el 30 de junio de este año, entre ellos, una figura del Cruz Azul quien pese a la cercanía de la fecha, todavía no ha renovado su contrato por lo que apunta a ser una de las posibles bajas del equipo para el Apertura 2023 si es que en los próximos días no llega a un arreglo.

El portero de Cruz Azul, Jesús Corona, figura y capitán del equipo, tiene contrato hasta junio de 2023 y todavía no ha negociado una renovación, según informó TUDN, por lo que podría estar jugando su último torneo con la 'Maquina'. El arquero de 42 años todavía no contempla su retiro, por lo que de no renovar, podría llegar a un nuevo equipo en el próximo torneo y por lo menos habría un club interesado.

El mes pasado, Corona habló sobre su futuro con Cruz Azul en una conferencia de prensa y mencionó que le gustaría quedarse, pero que se sentaría a negociar. "En esta institución me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar", dijo el portero quien añadió su intención de mantenerse en activo. "A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, expresó el arquero.

En caso de salir, la portería de Cruz Azul no se quedaría vacía, ya que Sebastián Jurado apuntaría a ser el reemplazo del histórico portero celeste. En tanto que Corona podría continuar con una oferta en el futbol mexicano, entre los equipos que podrían interesarse están las Chivas, que tienen la intención de contratar un portero para el próximo año y el portero de Cruz Azul sería una de las opciones.

Jesús Corona debutó en el Atlas en 2002, desde entonces ha sido uno de los porteros más destacados de México, su siguiente equipo fueron los Tecos de la UAG donde también brilló. Con Chivas jugó brevemente al ser uno de los refuerzos en la Copa Libertadores. Finalmente pasó a Cruz Azul donde ha jugado la mayor parte de su carrera profesional. En clubes ha levantado una liga, dos copas, una supercopa y un campeón de campeones.

Ha sido seleccionado nacional con México, en donde su mayor logró fue haber ganado al medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También ganó oro en los Juegos Panamericanos y una Copa Oro a nivel mayor. Fue convocado a tres Mundiales con México, aunque en ninguna pudo disputar algún partido.

