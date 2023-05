Futbolista mexicano en Europa recibe varias ofertas y ya analiza cambiar de equipo; ¿a dónde irá?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mercado de fichajes todavía no abre oficialmente, pero ya se vislumbran varios movimientos, mismos que involucran a futbolistas mexicanos que militan en el futbol de Europa y es que son varios los que cuentan con posibilidades de cambiar de equipo. De entre todos destaca el canterano de Pachuca y actual futbolista del PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez, quien recientemente fue campeón en Países Bajos.

El mediocampista mexicano con el PSV Eindhoven ganó por segunda ocasión el torneo de Copa en una gran Final ante el Ajax; sin embargo, no disputó muchos minutos. Apenas sumó 12 al entrar en el tiempo extra y no fue considerado para tirar en la tanda de penaltis. La falta de actividad ha sido constante en su última temporada en el equipo neerlandés por lo que empezó a replantearse su futuro con el equipo.

“No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados juegos que no juego. Quizás el club también debería sacar sangre nueva después de cinco años sin un campeonato", dijo Gutiérrez en declaraciones para el medio Trouw respecto a su presente en el equipo. Además, reveló que ya cuenta con varias ofertas para cambiar de club y adelantó que esta vez no dudará en aceptar alguna por lo que esta habría sido su última temporada en el PSV.

"Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en el sofá. ¿Mi último año aquí? Eso podría ser sí”, declaró el mexicano quien no reveló nombres de los clubes y tampoco las ligas de las cuáles provienen por lo que no queda claro si se mantendrá en Europa. Por otra parte, también comentó que este cambio lo hace pensando en sus hijos quienes comienzan a notar cuando no está bien.

“Mis hijos notan cuando estoy triste. El dinero es importante, pero si no juego, no lo disfruto. Estás sentado en el sofá, los minutos pasan. Me da vergüenza cuando empiezo el calentamiento como reserva. Me avergüenzo de mis hijos cuando me siento en el sofá", declaró Gutiérrez, quien esta temporada ya sumó un nuevo título con el club neerlandés y podría ser el único ya que en liga no tendrían muchas opciones.

“Juega cero minutos, vamos por cinco minutos. Y luego llegas a casa y tratas de ser feliz de todos modos, pero tus hijos están llegando a una edad en la que se dan cuenta cuando estás triste", agregó el canterano del Pachuca en la entrevista con el medio europeo.

