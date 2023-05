Nadadora mexicana Teresa Alonso denuncia 'bullying' y hace graves revelaciones sobre su deporte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La atleta mexicana, Teresa Alonso, es subcampeona panamericana en natación artística, pero hoy ya no compite en su deporte debido a la lamentable situación que vivió, pues era acosada por su entrenadora Adriana Loftus, quien la insultaba e incluso eso la llevó al hospital, por lo que decidió denunciar y desde entonces no forma parte de la selección mexicana de nado sincronizado.

En una entrevista que brindó para la agencia de noticias EFE, Alonso contó que su aspecto físico era uno de los elementos que tomaba su exentrenadora para insultarla y minimizar su trabajo, aún cuando era destacada en su disciplina. "Me hizo bullying; me decía gorda, chaparra y de piernas cortas; fui su costal de boxeo. Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital, solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos", relató.

"Cuando mostraban los resultados de exámenes, mis números estaban normales. Sin embargo ella me decía: tienes bien el porcentaje de músculo y grasa, pero yo te veo gorda", agregó sobre lo que le decía la entrenadora. Pero no fue la única que sufrió ese tipo de vejaciones, e incluso mencionó que dos de sus compañeras también pasaron algo similar cuando formaban parte del equipo mexicano dirigido por Loftus.

Créditos: Twitter @tereixchel

En su caso, también recordó que no reconocía su nivel en la disciplina y que criticaba su aspecto físico como algo que le impedía destacar. "Me decía que no podía competir en dueto, por chaparra y si destacaba con mi buena técnica, me minimizaba", dijo la atleta, pese a que una estatura baja no ha sido impedimento para otras atletas en su deporte como las nadadoras asiáticas quienes destacan en este tipo de disciplina.

"Sostener giros se me facilita, ella, en vez de decirle a las demás chicas que subieran el nivel, a mi me pedía bajarlo porque me hacía notar", agregó la mexicana, quien también criticó la falta de solidaridad de sus compañeras, así como la campaña que realizan como vender trajes de baño para financiar su preparación, algo que menciona no es necesario. "Están en su derecho de pedir dinero, pero ellas cuentan con apoyo económico... algunas ganan alrededor de 50,000 pesos al mes", reveló.

Fuente: Tribuna