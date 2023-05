Con Sergio Busquets se va el último integrante de la generación más destacada del Barcelona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Busquets anunció su salida del Barcelona para el final de la temporada y con esto se va el último integrante de una generación dorada en el Barcelona que destacó por sumar una gran cantidad de títulos y dominar el futbol mundial durante varios años, con lo que definitivamente comenzará una nueva era en el club dirigido por Xavi Hernández quien perteneció a ese equipo mítico.

Los nombres de Gerard Piqué, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi remiten a los integrantes de un gran equipo de futbol que lució bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, pero ahora finalmente ya no quedará ninguno de aquellos jugadores en la actual plantilla cuando Busquets se retire del club al final del torneo y lo hará con un título más en su palmarés si todo sale bien para el Barcelona.

Sergio Busquets comenzó en la cantera blaugrana y fue ascendiendo por todas las categorías hasta que Josep Guardiola finalmente lo subió al primer equipo. Hizo su debut profesional en el 2008 y desde entonces comenzó a acumular títulos. Ganó nueve ligas de España, seis Copa del Rey, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres mundiales de clubes y tres supercopas de Europa.

Apenas la temporada pasada se convirtió en capitán del primer equipo y superó a Iniesta para convertirse en el tercer futbolista con más partidos en la historia del club. "Es muy inteligente, lo entiende todo. No es fácil jugar en el mejor equipo del mundo. Si sobrevives tantos años en el Barcelona es que eres muy fuerte, porque si no te quitan el puesto. Yo fui un afortunado de poder entrenarle", comentó Pep Guardiola sobre el jugador en palabras citadas por Desmarque.

Su actual entrenador también ha destacado la labor que tiene en el equipo. "Es un jugador de leyenda. Uno de los mejores mediocentros del fútbol mundial y el mejor centrocampista defensivo de la historia de España", llegó mencionar Xavi Hernández. "Es una garantía, un jugador excepcional muchas veces injustamente criticado. Es indispensable para mí, me gustaría poderle dar descanso, pero es un capricho que no me puedo permitir", llegó a decir Luis Enrique.

