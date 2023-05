Cruz Azul anuncia su primer baja oficial; ¿qué otros extranjeros podrían salir en este mercado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Cruz Azul ya terminó su participación en el torneo Clausura 2023 y comienza perfilar su plantel para el próximo torneo por lo que ya anunció su primera baja oficial que liberará de entrada una plaza de extranjero, aunque no sería la única salida y en los próximos días se estaría definiendo la situación de otros jugadores. Mientras tanto el equipo celeste ya se despidió del delantero ecuatoriano Michael Estrada.

Estrada era uno de los jugadores que terminaba su contrato el próximo 30 de junio y se encontraba a préstamo por lo que regresará a Toluca, club dueño de su carta en espera de los planes que el club tenga para él. Fue a través de sus redes sociales que Cruz Azul informó de la salida del delantero. "Agradecemos la entrega durante tu estancia en La Máquina, Michael. Deseamos que te vaya muy bien en futuros proyectos", escribieron.

Estrada llegó a Cruz Azul en agosto de 2022, pero no pudo convencer al cuerpo técnico celeste. En su paso por el equipo disputó 24 partidos en los que anotó tres goles e hizo una asistencia. En la presente temporada su participación fue intermitente y no pudo anotar ningún gol; sin embargo, no sería el único futbolista extranjero que pueda salir para este verano ya que también se vislumbran otras bajas.

Créditos: Twitter @CruzAzul

¿Qué otros extranjeros podrían salir?

Junto a Michael Estrada son varios los extranjeros que podrían salir, es el caso por ejemplo de Ramiro Funes Mori, defensa argentino que podría regresar a su natal Argentina a River Plate, según los rumores. El caso del futbolista sudamericano es similar al del delantero ecuatoriano ya que su contrato vence este verano. El uruguayo Ignacio Rivero también es otro de los extranjeros que podrían salir ya que su contrato está por vencer.

En tanto que el también uruguayo Gonzalo Carneiro sería otra de las bajas extranjeras ya que su préstamo termina por lo que apunta a regresar al Sion de Suiza. Además de los jugadores que terminan contrato o préstamo el otro que podría dejar el equipo es Christian Tabó, futbolista que está vinculado al club hasta 2024, pero al que le buscarían una salida para el próximo semestre.

Además de los futbolistas extranjeros, también habrá varios jugadores mexicanos que podrían salir en esta ventana de fichajes que serían Jesús Corona, Julio César 'Cata' Domínguez, Alonso Escoboza que terminarán contrato y aún no han renovado además de las posibilidades de Rafael Baca o 'Shaggy' Martínez. Será en los próximos días cuando comiencen a definirse más salidas del equipo.

Fuente: Tribuna