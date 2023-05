Sergio Busquets se despide del Barcelona; este es el equipo al que podría llegar la próxima temporada

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El mediocampista español Sergio Busquets anunció su salida del Barcelona para el final de la presente temporada, fue a través de un video publicado en los canales oficiales del equipo blaugrana que el futbolista hizo pública su decisión en donde recordó todos los momentos vividos y agradeció a quienes lo acompañaron durante su exitosa carrera en el conjunto culé del que se podrá despedir nuevamente como campeón.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barca", comenzó diciendo Busquets sobre su salida. "Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida".

El futbolista advirtió que no fue una decisión sencilla y agradeció a quienes lo acompañaron con el Barcelona. "Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utileros, delegados, comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a mis compañeros, con los que he compartido miles de horas de convivencia", mencionó Busquets en parte de su video.

Pero la carrera de Sergio Busquets no terminará este año, pues se mantendrá todavía en activo y para ello ya hay un par de ofertas que lo mantendrían en el futbol, pero fuera de Europa. La primera posibilidad que tiene para continuar su carrera es el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), así lo reveló el entrenador Phil Neville quien no ocultó el interés del equipo por el medio español desde hace varias semanas.

"No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", admitió el entrenador inglés del Miami en declaraciones al diario The Times. "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de futbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego", declaró entonces.

Pero no sería la única oferta, ya que también existe interés del Al Hilal de Arabia Saudita, club que buscaría reunirlo con su compañero Lionel Messi ya que el igual que Miami, quienes a ambos jugadores por lo que podría ser el siguiente camino. Aunque en este caso no se han revelado cifras posibles de su contrato.

