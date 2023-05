UFC: ¿Cuándo pelea Yair 'Pantera' Rodríguez? El mexicano ya tiene rival y su combate será el estelar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Yair 'Pantera' Rodríguez estará de vuelta en los octágonos muy pronto, pues la Ultimate Fighting Championship (UFC) confirmó la cartelera completa de la función 290 donde los mexicanos serán los grandes protagonistas del evento y en donde el 'Pantera' formará parte de la pelea estelar en busca de convertirse en campeón indiscutido del Peso Pluma de la empresa más importante de las artes marciales mixtas (MMA).

Será el próximo 8 de julio en Las Vegas, Estados Unidos, cuando Yair Rodríguez, campeón interino de la división pluma de UFC se enfrente a Alexander Volkanowski, campeón de Peso Pluma de la compañía en la función estrelar en un apelea que será una dura prueba para el mexicano ya que el australiano se mantiene invicto desde su debut en la división en el año 2016 y pone en riesgo al 'Pantera'.

Volkanowski se coronó por primera vez ante Max Holloway y desde entonces defendió su cinturón en cautro ocasiones: dos ante Brian Ortega y otro par ante Korean Zombie. Después subió a peso ligero donde también se consagró campeón y ahora volverá a la división de las 145 libras para pelear contra el mexicano quien en UFC 284 derrotó a Josh Emmett para tomar el campeonato interino.

No será el único mexicano en la función ya que Brandon Moreno defenderá por primera vez su Campeonato Mundial de Peso Gallo ante el brasileño Alexandre Pantoja en la pelea coestelar que tendrá lugar en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos el 8 de julio y en la que será la segunda ocasión en la que ambos peleadores se enfrenten, pues su primer enfrentamiento fue en el 2018 en una función realizada en Chile.

En esa ocasión el peleador brasileño se impuso al mexicano con una victoria por decisión unánime. Pero ahora, parece que el momento esta del lado del peleador azteca quien viene de superar a Figuereido en un gran combate que lo proclamó como nuevo campeón y ahora buscará defender su campeonato por primera ocasión desde que lo logró en un año que ha sido prolífico para los arte marcialistas mexicanos.

El resto de la cartelera la componen los enfrentamientos entre Robert Whittaker vs Dricus du Plessis (peso medio), Jalin Turner vs Dan Hooker (peso ligero), Robbie Lawler vs Niko Price (peso welter), Bo Nickal vs Trecena Gore (peso medio), Sean Brady vs Jack Della Maddalena (peso welter), Christian Rodríguez vs Cameron Saaiman (peso gallo).

