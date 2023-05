"No voy a dejar que muera": Julio César Chávez rompe el silencio y habla del estado de salud de su hijo

Ciudad de México.- El exboxeador, Julio César Chávez decidió romper el silencio y entre lágrimas habló del estado de salud de su hijo, quien volvió a recaer por un ansiolítico, mismo que lo ha medido en problemas de salud, por lo que 'La Leyenda' ya se encuentra trabajando para sacar adelante a su primogénito, quien se puso en evidencia al transmitir por medio de su cuenta de Instagram.

Y es que el pugilista relató en dicho clip que su familia buscaba enviarlo a un centro de rehabilitación con el fin de supuestamente quitarle todos sus bienes, a lo cual su padre salió a desmentir lo dicho por Chávez Jr, al concederle una entrevista al periodista deportivo David Faitelson en la que detalló cuál es la delicada situación que vive su primogénito, pues en los ojos se le podía ver el gran problema que tiene.

Tras lo sucedido, Julio Cesar Chávez anunció la cancelación del evento denominado 'El Último Adiós', donde se enfrentaría por última vez contra Erik 'El Terrible' Morales, función en la que también estarían sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, sin embargo, tras los problemas del primero esta tuvo que ser cancelada hasta un próximo aviso.

Además, añadió que no había podido recuperarse de una lesión, sumado a que Omar "no se ha puesto las pilas para entrenar", es por ello que tomó la decisión de cancelar esto, por lo que se encuentra preocupado por poder enviar a su hijo mayor a un centro de rehabilitación, pues recientemente había salido de uno, pero desafortunadamente tuvo una recaída, tras tomar una ansiolíticos que lo hicieron psicotizar.

Por último, dejó en claro que conoce la situación en la que se encuentran su hijo pues sabe perfectamente cómo es la intensa lucha contra las adicciones, es por ello que afirma que no lo va a dejar caer, al recalcar que lo único que busca es su bienestar debido a que teme por su vida y "no va a dejar que muera" a manos de sus adicciones que han truncado su carrera

Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida, ahorita mi hijo Julio ya está descansando, ya está más tranquilo”, finalizó.