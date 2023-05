VIDEO: Derrota del San Luis ante el América acaba en riña; aficionados se enfrentan en la vía pública

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Los cuartos de final de la Liguilla ya han comenzado y con ello, el Club América se enfrentó ante el San Luis la noche del pasado miércoles 10 de mayo, fecha que además de ser importantes para os fanáticos del balompié también lo fue para los mexicanos pues se celebró el Día de las Madres; no obstante, al término del encuentro el marcador final llevó a que los aficionados de ambas escuadras se enfrentaran a golpes quedando todo en vido y claro, 'robándose la atención' de las redes sociales.

El equipo de Santa Úrsula Coapa se impuso ante los potosinos tres tantos por uno, por lo que las 'Águilas' llegan con ventaja a casa; pese a la felicidad que los seguidos de la escuadra capitalina pudieron sentir al saberse cerca de avanzar a la siguiente ronda, para el equipo local no fue nada agradable el debut de esta nueva etapa del torneo, por lo que varios aficionados protagonizaron una pelea en la vía pública, específicamente fuera de una tienda de conveniencia cercana al estadio Alfonso Lastras.

Foto: Twitter

El portal PressPort ha viralizado la pelea entre seguidores de ambos equipos, enfrentamiento que causó conmoción entre los internautas, especialmente por aquellos que han remarcado que el dolor de la derrota no justifica ningún acto de violencia tanto dentro del terreno de juego como fuera. Dicha imagen muestra como uno de los seguidores de los equipos mantiene sometido a otro ciudadano mientras una persona más comienza a darle golpes.

Mientras estas personas 'abarcan' el primer cuadro de la pelea, al fondo se observa a más aficionados correr por la vía pública a modo de evitar ser parte de la trifulca. Por este lamentable evento, ni las autoridades de ambos equipos o las autoridades de la entidad donde se llevó a cabo el encuentro se han pronunciado al respecto. Internautas en tanto, han resaltado que no es la primera vez que sucede un hecho así en las inmediaciones de la ‘casa’ del San Luis, por lo que se pidió reforzar la seguridad en cada encuentro deportivo de este tipo.

Enfrentamiento también en gradas

Si bien este evento ha llamado la atención de los internautas, también ha trascendido que durante el encuentro se suscitó un conato de bronca en las gradas del estadio. Fue también en redes sociales donde se ha hecho viral el momento en que, mientras el encuentro se realizaba, un grupo de afincados comenzó a pelear, orillando a que el personal de seguridad del inmueble interviniera. Por suerte, no se muestra a más aficionados involucrados o lesionados; no obstante, esto no ha sido motivo para lamentar los hechos que opacaron la fiesta del fútbol.

Por ambos eventos no se sabe si hay personas detenidas ya que basta recordar, tras la fuerte pelea que se vivió en el estado de Querétaro, las autoridades deportivas han intentado erradicar cualquier acto de violencia tanto entre la acción como entre los jugadores. Esto dio pie a que se lazara la denominada Fan ID que es de carácter obligatorio para ingresar a los recintos deportivos.

Fuente: Tribuna