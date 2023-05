'Checo' Pérez hace importante revelación sobre la actitud de Max Verstappen cuando es derrotado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha tenido un inicio destacado en esta temporada de la Fórmula 1, pero su buen nivel ya comenzaba a vislumbrarse desde la campaña pasada, por eso surgió una rivalidad con su compañero de equipo Max Verstappen que ha dado mucho de que hablar desde entonces por sus acciones y que han sido consideradas de muy mala actitud por aficionados y prensa.

Pero 'Checo', quien convive con él a diario y por tanto lo conoce mejor, hizo una importante revelación sobre como es la verdadera actitud de su compañero ante la derrota, misma que causó sorpresa ya que por lo que se ha mostrado en las transmisiones de las carreras, no parecería propia del neerlandés y es que el piloto mexicano consideró que Max Verstappen es un buen perdedor cuando es derrotado en la pista.

“Es un buen perdedor", aseguró Pérez en entrevista con el podcast Pardon My Take, en donde compartió que pese a la fama que se ha hecho su compañero, en realidad suele felicitarlo. "Tiene fama de mal perdedor, pero sinceramente cuando le gano, él realmente dice 'bien hecho', y no es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo. Él realmente se acerca y dice: 'bien hecho, amigo'", aseguró el mexicano.

Créditos: Twitter @redbullracing

Pérez añadió que cuando se lo ha dicho no le parece que sean palabras obligadas, por lo que es algo que destaca. "Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso”, dijo en la entrevista. En esta temporada 2023 ambos pilotos lucen como los máximos contendientes a llevarse la temporada y en su lucha individual ya se les ha visto a ambos subir al podio por lo que habrá que esperar lo que deparan las futuras competencias.

Definido el futuro de 'Checo' Pérez en Red Bull

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, habló nuevamente sobre el futuro del piloto mexicano para dejar en claro una vez más que su futuro con la escudería austriaca está asegurado, al menos, hasta el próximo año. "Firmó un contrato de dos años e incluye 2024 y, con el rendimiento que está teniendo, no hay nada en contra de eso", mencionó en entrevista con NTV por lo que 'Checo' seguirá en el equipo.

Marko valoró que cuentan con uno de los equipos más fuertes en la Fórmula 1, por lo que se mostró complacido de tener tanto "Checo' como a Max. "El ambiente es genial. Los dos se respetan y tenemos, creo, una de las alineaciones de pilotos más fuertes", mencionó. Ahora ambos pilotos se preparan para un nuevo capítulo en su rivalidad deportiva, en el Gran Premio de Emilia Romagna.

Fuente: Tribuna