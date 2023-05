Pep Guardiola y el motivo por el que piensa que el Real Madrid tiene más ventaja en Champions League

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ya piensa en el partido de vuelta de la Champions League y en este sentido resaltó un punto que puede favorecer a los merengues y perjudicar a su equipo, ya que ellos podrán tener un día más de descanso, mientras que por temas de calendario el conjunto inglés tendrá menos posibilidades de reponerse tras su participación en la Premier League este fin de semana.

"No lo entiendo, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el calendario. Es lo que hay", lamentó Guardiola en la conferencia de prensa previa al partido contra el Everton, su rival el próximo domingo en la liga y que se trata de un encuentro crucial debido a las aspiraciones que tienen también de ganar la Premier League por lo que jugarán con todos sus titulares, mismos que también participarán a media semana.

"Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudar a sus equipos. No quieren que estemos incómodos, pero es el calendario. Tienes que adaptarte. Hubiera preferido jugar el sábado, claro, pero, ¿qué voy a hacer?", dijo Guardiola quien tendrá que adaptarse a las circunstancias del calendario. "Tenemos un día más para recuperarnos para el Everton, pero un día menos contra el Real Madrid", expresó el director técnico.

Créditos: Twitter @ManCityES

Por otra parte, el Real Madrid no solo tendrá un día de descanso más que el Manchester City, sino que también dará descanso a algunos de sus jugadores importantes para que estén al cien por ciento en el partido de la Champions League, aprovechando que ya no tienen compromisos importantes en la Liga, pues ya no tienen opciones de disputar el campeonato y habrá jugadores frescos para enfrentar a Getafe.

"Claro que no voy a arriesgar porque tenemos jugadores frescos pero también porque el partido de mañana nos exige mucho ante un rival que está peleando por no descender", dijo Ancelotti en la conferencia de prensa previa. "Va a ser un partido exigente y necesitamos frescura y energía. El equipo de mañana va a ser fresco y con energía", adelantó el técnico italiano que vislumbra algunos cambios importantes.

Futbolistas como Karim Benzema, Rodrygo Goes o David Alaba no formarán parte del partido de mañana y puede haber otro cambio más en el once inicial. Vinicius Junior tendrá minutos, pero se desconoce si jugará la mayor parte del partido, mientras que Courtois apunta a ser titular. "Quiero preservar los jugadores que están cansados pero los que están bien jugar", dijo el estratega italiano.

Fuente: Tribuna