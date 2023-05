¿Tom Brady regresa a la NFL? El exquarterback está en conversaciones y podría unirse a un nuevo equipo

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El exquarterback Tom Brady podría regresar a la National Football League (NFL), pues se encuentra en conversaciones para unirse a un nuevo equipo. La leyenda estadounidense recientemente anunció su retiro del deporte profesional y esta vez anticipó que sería definitivo, luego de que el año pasado regresó para jugar una última temporada, por lo que este nuevo regreso no será en condición de jugador.

Según fuentes de la cadena ESPN, Brady está en conversaciones, pero para convertirse en socio limitado del equipo Las Vegas Raiders, cuyo propietario es Mark Davis. De acuerdo con la misma información ambas partes han llevado al negociación durante varias semanas por lo que pronto llegarían a una conclusión y el exjugador realizaría una inversión "pasiva" en el equipo de los "malosos".

En este sentido la Brady no tendría autoridad sobre el club, por lo tanto su próximo trabajo como analista con la cadena de televisión FOX no afectaría en su incursión en los Raiders ya que la política de superposición de la propiedad del equipo con el empleo en los medios no afectará en este caso al no tener una posición de autoridad dentro de la organización. En cualquier caso todavía faltaría la aprobación de los accionistas del equipo para que pueda entrar Brady.

Esta no sería la primera ocasión en la que Tom Brady participe en una franquicia deportiva junto a Davis ni en la ciudad de Las Vegas, pues recientemente adquirió una parte de la propiedad del equipo Las Vegas Aces, conjunto del basquetbol profesional femenil de Estados Unidos que es uno de los más importantes dentro de la Women's National Basketball Association (WNBA).

Fue el propio Brady quien compartió la noticia en un video en sus redes sociales en el que se mostró emocionado por su participación en el equipo y recordó su admiración por el deporte femenil. “Estoy muy emocionado por ser parte de la organización de las Las Vegas Aces. Mi amor por los deportes femeniles comenzaron a temprana edad. Iba a ver a mis hermanas mayores, las mejores atletas de la casa”, dijo en ese entonces.

Ahora, Brady podría regresar al futbol americano, pero en un rol distinto al de jugador con el equipo de los Raiders. Desde hace tiempo hubo rumores que lo colocaban como un posible inversionista dentro de la NFL, en ese entonces se hablaba de los Miami Dolphins, equipo con el que supuestamente habría tenido conversaciones para tener una participación minoritaria.

