¿Camavinga se pierde el partido contra Manchester City? Ancelotti habló de la lesión del jugador

Madrid, España.- El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti había advertido previo al partido contra el Getafe que haría algunos cambios para dar descanso a jugadores previo al partido de vuelta de la Champions League ante el Manchester City, es por esto que en la alineación merengue no aparecieron jugadores como Karim Benzema, Rodrygo Goes o David Alaba, mientras que Vinicius Junior ingresó de cambio.

Pero si hubo titulares como Courtois, Valverde y Eduardo Camavinga, quien en el juego de ida contra el City tuvo un partido destacado, desafortunadamente el mediocampista francés salió lesionado a unos minutos de que terminara el juego. La salida del francés causó preocupación en el equipo merengue por lo que Ancelotti fue cuestionado al final del partido, pero fue el propio entrenador quien descartó algo de gravedad.

“Es sólo un golpe. ¡Tiene 20 años, se va a recuperar muy pronto!”, dijo el entrenador italiano ante los medios de comunicación. Posteriormente explicó con más detalle que fue lo que le pasó. Ha tenido una torsión de rodilla, pero sólo es un golpe. Mañana descansa como todos los que jugaron, espero que el lunes se entrene con el equipo. Seguro que se recupera pronto, no tiene problema", agregó el estratega en palabras citadas por el diario AS.

"La rodilla está estable, le molesta un poco ahora, pero lo importante es la estabilidad y la tiene, al cien por ciento. Le molesta un poco la parte interior de la rodilla, pero no es nada", mencionó. Mientras tanto el Real Madrid se impuso 1-0 al Getafe con un gol de Marco Asensio al 70' y aunque a ellos no les sirve el resultado, evitó que el Barcelona ya se proclamara campeón desde este sábado, por lo que ahora esperará a mañana.

Por otra parte Ancelotti habló de las quejas de Pep Guardiola, quien lamentó que ellos podrán tener un día más de descanso, mientras que por temas de calendario el conjunto inglés tendrá menos posibilidades de reponerse tras su participación en la Premier League este fin de semana.

"Se ha quejado del calendario, es muy apretado, lo hemos dicho muchas veces. En la ida nosotros jugamos con menos de 72 horas de descanso, ahora les toca a ellos. Creo que el calendario no es el indicado y punto. No tengo nada que añadir. Demasiados partidos, para nosotros y para el City. Tiene razón, lo mejor para ellos era jugar el sábado. Como nosotros pudimos jugar el miércoles la ida de semifinales, no sé por qué entrenadores se quejan del calendario, todos", dijo.

Fuente: Tribuna