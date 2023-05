¿'Canelo' Álvarez será entrenador? 'Rivers' le pide "paro" para su pelea en la 'Velada del Año'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La streamer mexicana Samy Rivera, quien popularmente es conocida como 'Rivers' participará en una pelea de box en julio próximo ante la creadora de contenido española Marina Rivers en una función estelar como parte del evento La Velada del Año, la cual será la tercera edición y que organiza el influencer español Ibai Llanos. Ante este acontecimiento ambas ya se encuentran entrenando.

En un video en sus redes sociales la regiomontana ha mostrado parte de su entrenamiento físico, pero parece que ahora buscará la ayuda de una figura del boxeo mexicano para tener todavía una mejor preparación, para lo cual ha solicitado la ayuda del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez para que sea su entrenador y así estar a punto para su compromiso que será ya en un par de meses.

A través de una transmisión en Twich, 'Rivers' pidió ayuda para contactar a 'Canelo' y aprovechó para lanzar un mensaje en el que le solicita ayuda. “Canelo, loco, tírame paro güey, soy mexicana. Voy a pelear en Madrid el 1 de julio contra una española. Tírame paro, pá, tírame paro. Un entrenamiento para aprender del mejor, estaría bien chingón", expresó la streamer regia quien también abrió la posibilidad de entrenar con otra leyenda.

En la edición pasada de 'La Velada del Año' la también streamer mexicana 'Arigameplays' recibió entrenamiento del gran campeón mexicano Julio César Chávez por lo que en caso de que no pudiera contactar con el 'Canelo' espera poder recibir el apoyo de Chávez. "Ya sea con Julio César o con 'Canelo' o con los dos. Estaría increíble", expresó la mexicana quien no tiene experiencia profesional arriba del ring.

'Canelo' Álvarez podría participar en torneo

Fuera del boxeo profesional, Saúl Álvarez, quien recientemente salió triunfante de su combate ante John Ryder a quien venció por decisión unámime el pasado 6 de mayo, ahora podría ganar un nuevo trofeo al formar parte de un torneo. En este caso el mexicano formará parte de un certamen de golf, deporte del que es un gran apasionado y en el que tendrá la posibilidad de competir.

Será en el torneo 'No Golf, No Life' que se realizará el 19 de mayo y en el que participarán diferentes personalidades del deporte y el espectáculo como los exfutbolistas Jorge Campos y Luis García, quienes no han ocultado su gusto por este deporte, así como el exbeisbolista mexicano Jorge Cantú.

Fuente: Tribuna