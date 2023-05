Joana Sanz, expareja de Dani Alves, reacciona ante supuesto romance con el jugador Achraf Hakimi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Joana Sanz anunció hace tiempo su separación del futbolista Dani Alves, quien enfrenta una denuncia por agresión sexual ocurrida en Barcelona y por la que se encuentra recluido desde el mes de enero. Ahora, la prensa española la relacionó con otro futbolista, el defensa del Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi quien también se encuentra soltero.

El defensa marroquí Achraf Hakimi también se separó recientemente de la actriz Hiba Abouk, cuyo nombre se volvió tendencia al pedir el divorcio al jugador y pedir la mitad de los bienes; sin embargo, Hakimi no poseía ninguno ya que todo estaba a nombre de su madre. Ahora el jugador se encuentra soltero y ahora en España surgió el rumor de un posible romance entre él y Sanz, pues se aseguró que habían sido vistos en una discoteca de Madrid.

Ante los diversos rumores, fue la propia modelo española quien salió a desmentir todo y a través de su cuenta de Instagram aprovechó para negarlo en una historia de Instagram donde también mostró su molestia por la ola de rumores generada y por la sensación que tiene de que en su país siempre surjan este tipo de situaciones que calificó como "morbo turbio" y aseguró no conocer al futbolista del equipo francés.

Créditos: Instagram @achrafhakimi

"No entiendo el morbo turbio de este país (España). Vaya falta de respeto más grande están teniendo. Supieran los límites continuamente con su maldad creativa. No le conozco, ni le he visto en mi vida (a Hakimi)", escribió Sanz. Por otra parte también fue cuestionada respecto a la defensa que consideran sus seguidores que hace de Dani Alves a lo que también se molestó por los diferentes cuestionamientos que le hacen.

“Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Porque hasta ahora, el único juicio que ha habido, es el juicio paralelo que has hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”, declaró Sanz mediante una actividad de la aplicación Instagram en la que le hacen preguntas para que ella responda.

