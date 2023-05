¿Ayuda al América? André Jardine señala dos jugadas que pudieron haber sido penalti para San Luis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Atlético de San Luis fue una de las sorpresas en la Liguilla del Clausura 2023, primero desde la reclasificación y después en la eliminatoria de Cuartos de Final ante el América, equipo al que le complicó su clasificación y al que incluso estuvo a punto de echar del torneo al adelantarse en el partido de vuelta por 0-2 que colocaba en ese momento al conjunto potosino con grandes opciones de poder avanzar.

Pero a dos minutos del final, el América anotó el gol necesario para conseguir el triunfo global de 4-3 y así consumar su pase a las Semifinales del torneo donde ya esperan rival; sin embargo, hubo algunas jugadas que causaron polémica y que quizás hubieran podido cambiar el resultado. Tras el partido, el entrenador del Atlético de San Luis André Jardine, expresó sus dudas respecto a dos jugadas que pudieron haber sido penaltis.

"Hoy un penal clarísimo...en un duelo tan difícil. Yo perdono al arbitraje porque yo no lo vi, pero el VAR existe para hacer justicia con el partido y había una falla, con todo el respeto", dijo en conferencia de prensa el estratega potosino. El primero que consideró penalti fue en un empujón sobre Bonatini en el partido de ida donde cayeron por 3-1, pero también consideró que en la vuelta hubo otra jugada polémica.

Ángel Zaldívar pareció haber sido derribado dentro del área cuando ya se había deshecho del balón, pero que el árbitro no marcó. En redes sociales circuló una fotografía en donde se ve el pie del delantero mexicano con un golpe que se habría producido en esa jugada. Esta acción también fue señalada por el entrenador del Atlético San Luis que pese a todo deseó lo mejor al América, equipo que cree puede ser campeón.

"Este es un equipo que trabajó mucho para soñar, escuchamos que no merecíamos estar aquí y al final el juego estaba 2-0 y hubo penales clarísimos no marcados", declaró Jardine después del partido ante el América en el Estadio Azteca. "Nos sentimos muchas veces perjudicados por el arbitraje. Una vez más hago un pedido a la liga que cuide este tema con toda la fuerza que tiene y que el criterio no pase por la fuerza de las instituciones que están jugando", agregó.

Durante la jornada del sábado quedaron definidos los primeros clasificados a la siguiente fase del torneo, siendo los primeros el América y el Monterrey que esperarán a sus rivales que saldrán de la jornada de hoy. El Toluca enfrenta a Tigres con los felinos en ventaja global y el Atlas a las Chivas en un partido donde están ganando los rojinegros.

