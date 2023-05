Orbelín Pineda y el sufrido camino que tuvo que recorrer hasta ser campeón en el futbol de Europa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Orbelín Pineda hoy es campeón de Grecia con el AEK, pero su camino hasta el éxito no fue nada sencillo. El mexicano tuvo que reponerse a reclamos, falta de actividad y tentaciones de regresar a México, pero fue perseverante y finalmente pudo cumplir su sueño. Todo comenzó desde por cómo se gestó su salida del futbol mexicano, pues pertenecía en principio al Cruz Azul desde donde salió al Viejo Continente.

Pineda tenía claro su sueño de emigrar y con eso en mente decidió no renovar con Cruz Azul, el mexicano salió gratis a Europa y comenzaron los reclamos principalmente de un sector de la afición que no lo vio de buen manera. Finalmente fichó por el Celta de Vigo de España, equipo donde sufrió la falta de actividad, pues no era considerado por el entrenador en un club donde la mayoría de sus mejores jugadores estaban en el medio campo por lo que el mexicano fue relegado.

En España apenas jugó siete partidos y al finalizar el torneo buscó su salida a otro equipo europeo y la cual le complicaron. El Celta parecía estar más interesado en vender al jugador a México donde varios clubes ya habían mostrado su interés, pero Pineda se aferró al sueño de seguir en Europa y se negó a regresar a su país. Para su fortuna Matías Almeyda llegó a al AEK de Atenas y buscó su incorporación.

Finalmente consiguió salir a préstamo a Grecia y desde entonces comenzó a tener mayor actividad hasta convertirse en una de las figuras del equipo. Tomando en cuenta todas las competencias, Orbelín sumó nueve goles y cuatro asistencias en 40 partidos disputados, mismos en los que acumuló dos mil 778 minutos. En Liga se proclamó campeón y todavía tiene la posibilidad de hacerlo en la Copa.

“A veces uno como jugador se conforma; es muy buena liga (Liga MX), es algo bonito, pero hay que arriesgar un poco de tu carrera para poder aspirar y mejorar. Que vean que sí podemos los mexicanos”, reflexionó en una entrevista para FOX Sports donde recordó que su perseverancia al final fue recompensada. “Ahora cambió la hoja y me cambió la vida; todo lo que sube baja y sacarle el mejor provecho para lo que te propongas", mencionó.

Terminando la temporada su futuro será incierto, pues está a préstamo hasta el 30 de junio de 2023, tras lo cual deberá regresar al Celta de Vigo que deberá decidir que hacer con él. En el conjunto español tiene un contrato hasta el 2027 por lo que si desea salir deberá ser negociado.

