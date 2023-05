Suspenden el Ajax vs Groningen por invasión de encapuchado; no es el primer incidente esta temporada

Comparta este artículo

Groningen, Países Bajos.- El partido entre el Ajax donde militan los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez tuvo que ser suspendido luego de los incidentes que se presentaron al inicio del partido. Se jugaban los primeros seis minutos del partido en el Estadio Euroborg cuando comenzaron a lanzar desde la grada bombas de humo de un intenso color negro que obligó al árbitro a detener momentáneamente el juego.

Los jugadores comenzaron a alejarse cuando dos bombas de humo cayeron cerca de la esquina del terreno de juego, momentos después también se apreció como ingresó un fanático vestido de negro y encapuchado que mostró una manta en color negro. Los encargados de seguridad buscaron detenerlo, pero en primera instancia se escapó y corrió hacia el centro, pero finalmente fue detenido por los elementos.

El árbitro del juego Jeroen Manschot decidió la suspensión definitiva del juego. Según informaciones preliminares el partido se reanudará a media semana y sin público. De acuerdo con el medio NOS Voetbal, los fanáticos del Groningen habían advertido acciones para este partido para expresar su molestia debido al descenso del equipo por lo que no estarían contentos con su directiva.

Pero este no ha sido el primer incidente en los Países Bajos, que incluso obligaron a tomar nuevas medidas de seguridad en las que se incluye la suspensión de los encuentros. El sábado pasado también hubo incidentes en el FC Volendam ante el Sparta y FC Utrecht contra el RKC donde se arrojaron objetos, también sucedió en el FC Twente ante NEC. En otro encuentro entre Ajax y PSV en al jornada 30, el partido también se vio interrumpido al minuto 59 al presentarse problemas desde las gradas.

En ese partido lanzaron un objeto al jugador del Ajax Steven Berghuis. Ante esta acción, el árbitro Serdar Gozubuyuk no dudó en detener el juego, según el protocolo de la Eredivisie por lo que no se pudo jugar durante 20 minutos. Pero este suceso no ha sido exclusivo del ámbito local, también ocurrió a nivel internacional, pues también pasó en estadio neerlandés, pero en un juego en la Europa League.

El portero Marko Dmitrovic del Sevilla fue agredido en el Phillips Stadion por un fan que fue a buscar directamente al portero del equipo español, quien se defendió y sometió al sujeto hasta la llegada del cuerpo de seguridad del estadio, situación que se pudo observar en varias imágenes y algunos videos que se volvieron virales en redes sociales. Finalmente el agresor fue detenido y presentado ante las autoridades.

Fuente: Tribuna