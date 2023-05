Clásico Nacional: ¿Cuándo fue el último Chivas vs América en Semifinales y quién fue el ganador?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chivas y América han hecho su parte para seguir con vida en la Liguilla del Clausura 2023 y el destino hizo que ambos clubes se enfrentaran en la ronda de Semifinales, por lo que el Clásico Nacional volverá a vivirse en esta instancia después de 16 años. Ambos equipos son acérrimos rivales deportivos por lo que esta seria promete brindar muchas emociones a sus aficionados, además de que los dos están en buen momento.

La última vez que Chivas y América se enfrentaron Semifinales fue en el torneo Clausura 2007, cuando el América se impuso por marcador global de 2-0. En ese tiempo América contaba con jugadores como Guillermo Ochoa, Salvador Cabañas y Cuauhtémoc Blanco. Mientras que Chivas tenía entre sus filas a jugadores recordados como Adolfo Bautista, Ramón Morales u Omar Bravo. En la ida el Rebaño cayó por 1-0 gracias a un tanto de Cabañas.

Mientras que en la vuelta volvieron a ganar por la mínima gracias a un gol de Rodríguez, con esto se vengaron de lo sucedido en el Apertura 2006, en el cual Chivas ganó por marcador global de 2-0 en la misma instancia. El partido de ida fue el más emocionante de la serie. Los goles del triunfo fueron de Ramón Morales y uno más de Omar Bravo, en ese partido también las Águilas tuvieron la posibilidad de anotar con un penalti, pero Salvador Cabañas falló ante la atajada del entonces portero de Chivas Oswaldo Sánchez.

Mientras que el partido de vuelta careció de goles, pese a que los capitalinos necesitaban anotar para meterse al partido, el juego acabó con empate sin goles y el 'Rebaño' avanzó a la Final. Ese resultado fue especial, porque tras ese clásico disputaron el título y fueron las Chivas las ganadoras sumando así una estrella más a su historia. Ahora buscarán repetir la hazaña a partir del próximo miércoles: No obstante, aunque el último resultado favoreció a los tapatíos.

Antes de esos dos torneos se había enfrentado en la lejana temporada 1990-1991 cuando América tuvo una victoria por goleada de 5-0 en el marcador global. En esas dos temporadas en avanzó América sobre Chivas, no lograron ganar el título, Chivas si lo hizo en 2006, pero no logró en la 82-83 donde en la misma instancia se vieron contra las Águilas por primera ocasión y ganaron por global de 4-2, pero no ganaron la liga.

De modo que esta serie marcara un desempate entre ambos clubes y uno de los dos tendrá la oportunidad de nueva cuenta de disputar un título en el futbol mexicano. Cabe recordar que América tiene 13 campeonatos, mientras que Chivas cuenta con 12 y son los dos más ganadores.

