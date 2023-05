Erling Haaland: El equipo que 'despreció' al delantero noruego y no se apresuró para ficharlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Erling Haaland es actualmente uno de los mejores delanteros del mundo, en su primera temporada en la Premier League no se ha cansado de romper récords de goleo y sus capacidades parecen sobrehumanas. Desde sus inicios mostró ser un jugador destacado, pero parece que pocos clubes se atrevían a mirarlo como un buen prospecto y a tomarle seriedad, es por eso que los grandes clubes se perdieron de ficharlo.

Haaland era tan destacado que debutó profesionalmente en el Bryne a los 15 años y de inmediato llamó la atención del Molde FK con el que anotó 20 goles y dio seis asistencias en 50 partidos. En esa etapa en el Molde Haaland tenía un valor de cinco millones de euros, según Transfertmarkt y era dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, mítico delantero nórdico que militó en el Manchester United de Inglaterra.

Fue él quien recomendó a los 'Red Devils' el fichaje del joven estrella, pero el Manchester United lo ignoró. “Me puse en contacto con el United porque teníamos a este delantero talentoso que ellos deberían haber tenido”, aseguró el exdelantero en entrevista para The Athletic. Pese a los esfuerzos de Solskjaer, el United no escuchó sus consejos, incluso cuando les mencionó el precio, el cual era muy bajo para lo que ahora se ha convertido.

Créditos: Premier League

“Pero no escucharon, desafortunadamente. Cuatro millones pedí, pero nunca lo ficharon. ¡Cuatro millones! No preguntes (dónde está ahora). Él es demasiado bueno”, dijo el exentrenador del club. Así que el United se perdió la oportunidad de contar el jugador que con menor edad jugó el Mundial Sub 20 y destacó tanto que el RB Salzburgo se apresuró en su fichaje y se lo llevó por ocho millones de euros. En Austria desde luego que destacó y el club pronto encontró un comprador.

En 2020 pasó al Borussia Dortmund de la Bundesliga en donde hizo 86 goles y dio 23 asistencias en 89 partidos disputados, por lo que pasó después al Manchester City, el rival del histórico del United. En Inglaterra está a punto de coronarse en la liga y también está por disputar el título de la FA Cup. Por otra parte todavía puede aspirar a ganar la Champions League si es que su equipo puede ganar al Real Madrid.

Recientemente, Haaland batió un nuevo récord de la primera división inglesa que lo coloca en la cima como el futbolista con más anotaciones en un torneo, sin importar el número de partidos. Haaland ya dejó atrás los 34 goles que anotaron Andrew Cole (durante la temporada 1993-1994) y Alan Shearer (durante la temporada 1994-1995) y con la competencia en juego sigue sumando tantos.