"Fue una provocación": Expresidente del Espanyol culpa a jugadores del Barcelona de la invasión

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Luego de terminar el partido ante el Espanyol, el Barcelona se dispuso a celebrar su liga número 27 en España y para ello sus jugadores se reunieron en el centro del campo del RCDE Stadium para celebrar. Esta acción molestó a un sector de la afición del equipo local conocidos como ultras, quienes se saltaron al campo de juego en busca de agredir a los futbolistas, según la información de la prensa española.

Los jugadores se vieron obligados a correr a los vestuarios, mientras que los fanáticos superaron a la seguridad y se dirigieron a perseguirlos, pero los festejos del Barcelona fueron el detonante de todo esto, según la opinión del expresidente del Espanyol, Joan Collet, quien consideró que fue una provocación. “Pienso que fue una provocación, por lo que vino antes, por lo que se había acordado y también por lo que pasó", dijo el exdirigente en entrevista con RAC1.

Te podría interesar Barcelona FC VIDEO: Ultras del Espanyol invaden el campo y obligan a huir al Barcelona que festejaba el título

“Cuando se acaba el partido y los jugadores se abrazan y saltan, nadie dijo nada. Incluso los jugadores del Espanyol se quedaron en el centro del campo y aplaudieron a los campeones”, agregó Collet quien recordó que por recomendación de las fuerzas de seguridad se había acordado evitar ese tipo de celebraciones, pero que al parecer el equipo blaugrana no habría cumplido esa parte del acuerdo.

“Hay que explicarlo desde el principio. Había un acuerdo entre los dos clubes, por consejo de los Mossos. ¿Entonces, a qué viene que después siguieran con el corro? Esta parte fue una provocación, lo reconocieron ellos mismos y nosotros caímos”, se lamentó el dirigente. Por su parte, La Liga ya se pronunció al respecto de los incidentes ocurridos en Barcelona y ya anunció las primeras acciones que tomará.

A través de Twitter, La Liga informó que tras analizar las imágenes se tomó la determinación de identificar, en colaboración con el Espanyol, a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Además, de que se denunciarán los hechos ante los organismos correspondientes. Mientras tanto, no se informó de una posible sanción al club, aunque la prensa española menciona que esto podría ocurrir el próximo miércoles.

Xavi, entrenador del Barcelona, ya se había pronunciado y también lamentó la celebración porque no estaban en su estadio. "Les he dicho que para dentro porque pienso que ya vale. La celebración es normal, pero era de respeto ir a la caseta, porque no estábamos en casa. Soy racional. Pero las emociones son difíciles de controlar", dijo en la conferencia de prensa posterior al juego.

Fuente: Tribuna