Liga MX: Definen días horarios del Clásico Nacional y Clásico Regio en las Semifinales del Clausura 23

Ciudad de México.- Luego de los emocionantes partidos de Cuartos de Final en el que hubo diversas sorpresas, quedaron definidos los equipos semifinalistas y con el ello los emparejamientos en la Liguilla de la Liga MX, mismos que ofrecerán al público mexicano dos de los clásicos más importantes del futbol mexicano como lo son el Clásico Nacional y el Clásico Regio, mismos para los que ya quedaron definidos los días y horarios de los enfrentamientos.

Todo iniciará el miércoles 17 de mayo cuando el líder Monterrey se enfrente contra Tigres en el Estadio Universitario en un partido que comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo del pacífico) en una edición más del Clásico Regio y en el único partido que habrá ese día. Según la página de la Liga MX el partido será transmitido por la cadena de paga TUDN, aunque podría ser transmitido por televisión abierta en Televisa.

Para el jueves 11 de mayo será el turno de las Chivas que recibirán al América en el Estadio Akron a 20:10 horas, tiempo del centro de México (19:10 horas, tiempo del pacífico) en una edición más del Clásico Nacional. Ese partido será transmitido por la cadena de paga TUDN y la señal abierta de Televisa, así como de la televisora TV Azteca, este será uno de los partidos de mayor expectativa de las semifinales.

Créditos: Twitter @LigaBBVAMX

El próximo sábado 20 de mayo arrancarán los partidos de vuelta con el partido entre Monterrey que recibirán a los Tigres en el Estadio BBVA a las 19:06 horas, tiempo del centro de México (18:06 horas, tiempo del pacífico), partido que será transmitido por la cadena de paga FOX Sports. Mientras que el domingo 21 de mayo América recibirá a Chivas en el Estadio Azteca a las 20:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas, tiempo del pacífico), partido que será transmitido por la cadena de paga TUDN y a través de la señal abierta de Televisa.

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán en la Final en busca de sumar un nuevo título en el futbol mexicano. Los cuatro contendientes tienen ya varios torneos sin ser campeones. América es el equipo más ganador con 13 ligas en su historia, seguido de Chivas con 12, de los otros semifinalistas, Monterrey suma cinco ligas y es superado por Tigres que hasta el momento cuenta con siete títulos.

La última vez que América fue campeón se remonta al torneo Apertura 2018, mientras que Chivas no lo hace desde el Clausura 2017, por otra parte Tigres no gana desde el Clausura 2019 y el Monterrey no lo hace desde el Apertura 2019, por lo que esperan romper su sequía de campeonatos.

