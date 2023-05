Milan recibe una buena noticia previo a su partido de vuelta con el Inter en la Champions League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Milan se encuentra abajo en el marcador global 2-0 ante el Inter en la Semifinal de la Champions League por lo que tiene la obligación de remontar el partido si es que quiere llegar a la Final. Afortunadamente para el cuadro rossoneri, ya tuvieron una buena noticia horas antes de su compromiso y es que podrían recuperar a uno de sus mejores jugadores para encarar el importante partido de este martes.

El director técnico del Milan, Stefano Pioli habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de contar con Rafael Leao, quien se perdió el primer juego debido a una lesión, pero ahora podría reaparecer para este compromiso. "Si completa el entrenamiento de hoy, mañana será titular”, dijo el técnico a los medios de comunicación. La práctica del equipo fue a puerta cerrada por lo que se desconoce si culminó con éxito.

De cualquier forma es una buena noticia la posibilidad de que pueda ser tomado en cuenta para el partido, ya que su ausencia se notó en la ida. Con Leao al ataque el Milan luce más rápido en el contragolpe, por lo que esto puede aumentar sus posibilidades de hacer daño al Inter. Además de informar sobre el estado de salud del delantero, Pioli también mostró confianza en que puedan dar la vuelta al partido y acceder a la Final.

"Los que jugamos al fútbol sabemos que los partidos nunca se acaban hasta el final y las remontadas existen. Y creemos en ello", mencionó Pioli quien ya vislumbra cómo puede ganar. "No somos un equipo top, eso es un hecho. Tenemos que defender más y mejor los balones muertos. Tuvimos nuestras ocasiones ofensivas, pero no las aprovechamos. Tenemos que aprovechar las ocasiones que creamos", dijo el italiano.

Sandro Tonali, mediocampista del Milan, también ve posible dar la vuelta al partido. "Estamos cerca a pesar de la ida. Tenemos 90 minutos para poder remontar, para darlo todo en el campo y hacer felices a los rossoneri. Nunca debemos dejar de creer en ello", aseguró el mediocampista que apunta a ser titular mañana.

Milan se enfrentará al Inter en el Estadio Giussepe Meazza en el partido de vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League, este encuentro se disputará este martes 16 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir en vivo a través de la señal de paga de TNT Sports y en la plataforma de streaming de pago HBO Max en México.

Fuente: Tribuna