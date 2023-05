¿Randy Orton se retira? El desafortunado motivo por el que el luchador de la WWE no regresaría al ring

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Está por cumplirse un año desde la última vez que Randy Orton no se sube a luchar a un ring, ante esto han comenzado a surgir dudas sobre si el estadounidense volverá a formar parte de alguna función y ahora unas nuevas declaraciones apuntan a que esto ya no sea posible, por lo que empieza a vislumbrarse un panorama de retiro para el excampeón de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Orton sufrió una lesión en la espalda, misma de la que se desconocen detalles, pero ha trascendido que incluso se sometió a una cirugía en noviembre pasado. Al parecer no ha mejorado y a eso se debe su ausencia, por lo que ahora ese problema de salud le podría causar el retiro debido a que sus médicos le han recomendado no volver a subirse a un ring ante el riesgo que esto supone para su espalda.

Fue su padre, Bob Orton, quien en una entrevista concedida para el medio sportskeeda, reveló que su hijo recibió la recomendación médica de no regresar; sin embargo, aceptó que pese a las advertencias actualmente se encuentra entrenando y aún desconoce que pueda pasar en el futuro de su hijo. El salón de la fama de la WWE advirtió que si su hijo tiene ganas de regresar lo hará pese a las palabras de los médicos.

"Está entrenando, así que veremos que pasa. No sé si tiene ganas de volver. Si tiene ganas de volver o si siente que está listo para volver, creo que podría hacerlo", mencionó Bob sobre su hijo. "Por otra parte, está muy bien vigilado. No creo que necesite volver. Creo que los médicos le han dicho que no lo haga. Randy hará lo que Randy quiera hacer, siempre lo hace", señaló el también exluchador estadounidense.

Randall Keith Orton, mejor conocido como Randy Orton, nació en Tennessee en abril de 1980 y es un luchador profesional estadounidense de tercera generación que debutó en el año 200 en la entonces Mid-Missouri Wrestling Association-Southern Illinois Conference Wrestling, pero fue en la WWF (posteriormente WWE) donde saltó a la fama y comenzó a ganar notoriedad arriba del ring.

En su carrera ha acumulado varios títulos entre los que destacan el WWE Championship, el World Heavyweight Championship, WWE Intercontinental Championship, WWE United States Championship, World Tag Team Championship, Raw Tag Team Championship. Ha participado en los eventos más importantes de la empresa estadounidense como Wrestlemania y ha sido elegido en dos ocasiones como el luchador del año por la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated.

