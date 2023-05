Aclara Alexis Vega la polémica imagen sobre Luis Quiñones y revela conversación con el jugador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chivas derrotó al Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2023 de la Liga MX lo que causó gran felicidad a sus seguidores y también a sus jugadores. En medio de esa algarabía Alexis Vega se vio envuelto en la polémica debido a una polémica imagen que compartió a través de sus redes sociales y que se volvió viral en internet y en donde se observa una imagen editada de un hombre con el rostro de Alexis mientras lleva con una cadena a un perro, cuya cara es cambiada por la de Julián Quiñones.

La imagen fue creada por un seguidor del futbolista, misma que replicó en sus historias de Instagram y al parecer posteriormente borró ante la ola de críticas. Más tarde, el futbolista buscó aclarar lo ocurrido y se pronunció en su cuenta de Twitter, en donde también mostró que ya se había puesto en contacto con el futbolista del Atlas y en donde buscó aclarar lo ocurrido durante las primeras horas del día.

En su mensaje Alexis Vega mencionó que no se burlaría de nadie y pidió no dejarse llevar por lo que se ve en redes. "¡Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie, abrazo crack Julián Quiñones", escribió el jugador en su cuenta de Twitter y acompañó el post con una captura de imagen de una conversación que había tenido con el delantero de Atlas donde le explica lo ocurrido.

En la captura se ve que Vega le escribe a Quiñones: "Ahí anda una foto que hicieron y editaron, pero yo jamás la subí" y después agrega qué: "Este perfil fue el que la editó y la subió como si hubiera sido yo". Mostró una captura de pantalla al jugador, quien posteriormente responde: "Máquina, todo bien, panita" y después lo felicita por el pase a las Semifinales del torneo: "Felicidades por el pase. Ya sabes que así es la gente".

El jueves 11 de mayo Chivas recibirán al América en el Estadio Akron a 20:10 horas, tiempo del centro de México (19:10 horas, tiempo del pacífico) en una edición más del Clásico Nacional. Ese partido será transmitido por la cadena de paga TUDN y la señal abierta de Televisa, así como de la televisora TV Azteca, este será uno de los partidos de mayor expectativa de las semifinales.

Mientras que el domingo 21 de mayo América recibirá a Chivas en el Estadio Azteca a las 20:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas, tiempo del pacífico), partido que será transmitido por la cadena de paga TUDN y a través de la señal abierta de Televisa.

