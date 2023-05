Andrés Guardado confirma retiro del Tri: ¿Cuáles fueron sus mejores momentos en Selección Mexicana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista Andrés Guardado ya había mencionado su intención de no formar parte de la Selección Mexicana, luego de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este año, ya no fue considerado en las listas de convocados del nuevo entrenador Diego Cocca y finalmente confirmó su retiro del Tricolor con un video publicado en sus redes sociales por lo que pone fin a 16 años como seleccionado.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana... imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento", escribió en su publicación en su cuenta de Instagram con la que se despidió. "Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito", agregó el mediocampista.

Andrés Guardado jugó 181 partidos con México y anotó 28 goles, participó en cinco Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022), dos Copas América, dos Copas Confederaciones y cuatro Copas Oro, de las cuales ganó en tres ocasiones y fueron los trofeos que logró conseguir con el Tri a lo largo de su carrera. Como futbolista apunta a seguir en activo, aunque su contrato está por concluir con el Betis.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Guardado en Selección Mexicana?

Su momento más recordado y el quizá el mejor fue en su debut en la Copa del Mundo de Alemania 2006 en los Octavos de Final contra Argentina. El 'Principito' había sido la gran sorpresa en la lista de Ricardo La Volpe y pocos se imaginaron que jugaría un partido, pero fue titular ante la albiceleste en donde destacó por la banda izquierda como lateral, driblando jugadores y creando ocasiones de gol.

Otro de su grandes momentos fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014 cuando le anotó gol a la selección de Croacia en la fase de grupos. Con un golazo adelantó al equipo mexicano que necesitaba ganar y su buen partido ayudó a la victoria final sobre los europeos que contaban entre sus filas con Ivan Rakitic o Luka Modric y que días antes habían demeritado a la escuadra mexicana a la que finalmente no pudieron derrotar.

En la Copa Oro 2011 el mediocampista mexicano marcó su mejor gol en su trayectoria con el Tri al anotar desde la esquina del área rival. Guardado prendió de volea un centro de Israel Castro y clavó el balón en el ángulo superior izquierdo de Keylor Navas. En ese torneo México terminó campeón y fue el primer torneo ganado con la selección para el jugador.

