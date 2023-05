Nuria Diosdado desmiente apoyo gubernamental en Mundial: "Creo que el presidente se confundió"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Natación Artística tuvo una participación detallada en la Copa del Mundo de la especialidad disputada en Egipto, en donde sorprendieron al ganar cuatro medallas. La primera fue un oro en la modalidad de equipo técnico en donde superaron a los combinados de Italia y Francia. Después en dueto donde Nuria Diosdado y Joana Jiménez se colgaron una nueva medalla de primer lugar.

En modalidad Acrobática se colgaron otra presea dorada luego de superar a Kazajistán y a Francia y un histórico bronce logró la dupla de Itzamary González y Diego Villalobos, en dueto libre mixto con lo que trajeron cuatro medallas de Egipto en donde se disputó el Mundial. Estos éxitos fueron muy comentados luego de las dificultades que tuvo la selección mexicana ya que no contaron con apoyo para su viaje.

Ante esto se propusieron la venta de trajes de baño, pero además las nadadoras mexicanas también recibieron el apoyo de capital privado. Tras sus éxitos fueron felicitadas por diversas instancias y en su conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó que si habían recibido apoyo gubernamental ya que varias de las integrantes del equipo pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por lo tanto tienen sueldos y viáticos.

Créditos: Twitter @WorldAquatics

Sin embargo, Nuria Diosdado, una de las integrantes del equipo y el rostro más visible de este deporte, explicó que no fue así y mencionó que no reciben viáticos y el costo del viaje no lo pagaron con esos recursos. "El presidente me parece que tiene información falsa o a medias. Seis de nosotras pertenecemos a la fuerzas armadas de México y sí, tenemos un salario y beneficios como cualquier persona.

"Pero eso es aparte, no es invento nuestro. La realidad es que se quitaron los apoyos. Creo que el presidente se confundió o se equivocó. No recibimos dinero alguno o viáticos. Fueron más de 900 mil pesos lo que costó el viaje para las 14 personas que fuimos a Egipto”, explicó Diosdado en entrevista con W deportes. Ante las dificultades, la nadadora mexicana hizo la petición para encontrar soluciones a los problemas económicos, pues no es exclusivo de su deporte.

"Más que un mensaje, decirles que nosotros estamos abiertas a llegar a una solución. Porque no somos las únicas, porque hay muchos deportes en la misma situación y estamos a un año de Juegos Olímpicos y el atleta está más preocupado por las cosas que pasan al rededor y no está concentrado en su disciplina”, expresó.

Fuente: Tribuna