Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez plantean subastar sus medallas para su preparación a París 2024

Ciudad de México.- Los deportes acuáticos en México están en crisis y así como ocurrió en la natación artística, otros atletas carecen de apoyo económico para seguir su preparación. Es el caso de la pareja de clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, quienes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ganaron la medalla de bronce y que en este ciclo olímpico no cuentan con las condiciones económicas.

Es por esto que tomarían medidas drásticas para realizar su preparación rumbo a París 2024 y una de ellas es la posibilidad de vender sus medallas olímpicas en una subasta y así conseguir dinero que les sirva en su preparación para la próxima cita de verano. Así como las competencias que ya se acercan como el Mundial de Fukuoka que está por disputarse en este año.

"Pasó por nuestras mente el ver qué se puede hacer, lo platicamos, lo analizamos y por ahí salió la idea de subastar nuestra medalla olímpica", dijo Gabriela Agúndez en entrevista con la cadena TUDN, aunque también reconoció que se trata de algo muy preciado por lo que espera que no sea necesario. "Pero también tiene una historia detrás, así que sería el último recurso y esperamos no llegar a ello".

En México los atletas de deportes acuáticos enfrentan el mismo problema. Derivado de los problemas que ha tenido la Federación Mexicana de Natación con World Aquatics, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les ha retirado el apoyo a través de las becas deportivas y ahora se encuentran en la incertidumbre en el tema económico por lo que empiezan a preocuparse respecto a las futuras competencias.

"No me había tocado en tantos años de carrera, de trayectoria, que el deporte estuviera de esta manera. Hay una parte específica en la que les corresponde apoyar y ahorita, con el cambio, con los movimientos en las reglas de operación, fue como un tambaleo para el deporte olímpico. Nos vimos afectadas al igual que todos los atletas de las disciplinas acuáticas, por ser medallistas olímpicos no estamos exentos.

"Primero hubo estos recortes, estos cambios. Desde enero dejamos de recibir una beca, también el sueldo de nuestros entrenadores y sobre todo estamos en una incertidumbre porque tenemos muy pronto un Campeonato Mundial y todavía hay incertidumbre en cuanto a recursos para viajar", compartió por su parte la clavadista Alejandra Orozco preocupada por la situación en que se encuentran.

