Gerard Piqué en nuevo escándalo: Modelo afirma que quiso conquistarla cuando aún estaba con Shakira

Ciudad de México.- El exfutbolista Gerard Piqué ha ido acumulando escándalos desde que se separó de la cantante colombiana Shakira debido a una infidelidad y que le ha traído consecuencias mediáticas, pero lejos de terminarse este calvario para el exjugador, cada vez surgen nuevas revelaciones de supuestas infidelidades o intentos de éstas cuando aún mantenía su vida en pareja.

Ahora, la modelo brasileña Suzy Cortez fue quien confesó que hubo un momento en el que Piqué quiso conquistarla, además reveló que el jugador le enviaba imágenes comprometedoras y también le hacia preguntas subidas de tono. Todo esto ocurría mientras que el jugador mantenía una relación con Shakira. Fue en una entrevista con el diario NY donde la carioca dio algunos detalles respecto a lo ocurrido.

El primer acercamiento se habría dado cuando se enteró de su amistad con el presidente del Barcelona. "Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje", confesó la modelo quien reveló que el entonces jugador del equipo blaugrana le hizo una pregunta subida de tono en un mensaje directo a su cuenta de Instagram.

"De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero", narró. Corte agregó que no había hecho estas revelaciones antes por respeto a la cantante colombiana, pero ahora ve una buena oportunidad para contarlo y hasta dijo que el español le había mandado fotografías desnudo y defendió a Shakira.

"Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso", reveló. Pero Piqué no habría sido el único que quiso salir con ella y señaló a todo el plantel del Barcelona de intentarlo.

Solo dos jugadores salieron bien parados de esta situación y la modelo resaltó que fueron respetuosos. "Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres", mencionó.

Fuente: Tribuna