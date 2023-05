Ofrece Aeroméxico ayuda para que Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez puedan participar en Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los deportistas de disciplinas acuáticas en México siguen teniendo complicaciones económicas para poder viajar a sus futuras competencias, ya que los problemas de la Federación Mexicana de Natación (FMN) han provocado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les haya retirado sus becas deportivas y por lo tanto no tienen muchas alternativas para solventar sus gastos.

Es el caso de las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, quienes comienzan a preocuparse por su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, además de que tienen en puerta la Copa del Mundo de Natación que se desarrollará en Fukoka, Japón en los próximos meses y no cuentan con dinero para viajar. Incluso, en entrevistas recientes llegaron a comentar la posibilidad de subastar sus medallas olímpicas.

Te podría interesar CLAVADOS Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez plantean subastar sus medallas para su preparación a París 2024

Pero ahora las clavadistas mexicanas podrían alejarse un poco de sus preocupaciones ya que la aerolínea mexicana Aeroméxico podría patrocinar su vuelo al campeonato mundial. Ambas atletas explicaron su problemática en una nueva entrevista en el programa radiofónico 'Por la mañana' que conduce Ciro Gómez Leyva, cuando ingresó una llamada para hacer la propuesta a las medallistas de bronce en Tokio 2020.

Créditos: olympics.com

Actualmente, la aerolínea cuenta con un vuelo directo a Japón por lo que el director de comunicación y asuntos públicos de la aerolínea internacional Christian Pastrana ofreció la posibilidad de llevarlas a tierras niponas. “Si hay que ir a Japón, Aeroméxico va a Japón y nosotros queremos llevar a Alejandra y Gabriela si nos lo permiten”, mencionó en la transmisión en vivo del programa por lo que agregó que se pondrían en contacto con ambas, aunque no aclaró si la oferta también involucraba a sus entrenadores.

Regresa Selección Mexicana de Natación Artística

Recientemente, la Selección Mexicana de Natación Artística padeció un problema similar, pero finalmente lograron su participación en la Copa del Mundo de Egipto, gracias al apoyo de patrocinadores privados. En tierras africanas lograron sumar cuatro medallas, y esta tarde regresaron al país donde nuevamente hicieron la petición de que se les den apoyos para poder seguir compitiendo en sus competencias.

“Nosotros no queremos pelar, no es la intención. Estamos queriendo solucionarlo, no estamos en la pelea pero sí queremos solucionarlo, que nos dejen a los atletas competir y entrenar y sobre todo poner en alto a México. Creo que lo estamos haciendo bien y queremos que lo respeten y nos den lo que merecemos”, dijo Jessica Sobrino, una de las integrantes del equipo mexicano que ganó medalla en Egipto.

Fuente: Tribuna