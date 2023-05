Ana Gabriela Guevara arremete contra el equipo de natación; les sugiere que "vendan calzones"

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, la polémica por la falta de apoyo a los atletas mexicanos ha sido una constante de quejas en redes sociales, especialmente tras lo sucedido con el equipo de nado artístico el cual denunció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no les dio apoyo para poder trasladarse a la Copa del Mundo en Egipto donde obtuvieron cuatro medallas. Derivado de estos hechos, su titular, la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara arremetió en su contra y las tildó de "deudoras" y "mentirosas"..

En entrevista con la cadena radiofónica W Radio, la ornaría de Sonora respondió a las criticas que ha recibido por parte de las medallistas y aseguró que en lo que a su dependencia concierne, no les otorgarán el apoyo adecuado pues ellas han recibido recursos que no han justificado de manera adecuada; sin embargo, ha causado polémica que en el momento en que se refirió a este evento, les sugirió a las atletas vender varios artículos para costear los gastos, lo que detonó en descontento de parte de la ciudadanía en general.

A decir de la exvelocista, lo que el equipo de Natación Artística está haciendo corresponde a un "capricho" por lo cual insistió en que ya no recibirán más recursos debido a que aclaró, lo que están haciendo es actuar fuera del marco legal. Cabe destacar que las medallista incluso resaltaron que venderían desde trajes de baño y hasta sus mismas medallas para poder seguir concursando, elevando más la tensión sobre la falta de apoyos que denunciaron contra la dependencia.

En entrevista para Radio Fórmula, la titular de Conade insistió en que en caso de que las atletas busquen seguir con este chantaje solo tienen dos opciones, la primera la de continuar padeciendo o bien, seguir adelante con lo que ella consideró "su novela" porque remarcó, no hay ninguna forma de darles los recursos que tanto han estado peleando desde hace días. "Si bien sabemos que hay una denuncia contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación, la Conade de no es la demandante. El presidente y la federación siguen un proceso legal", insistió en dicha entrevista.

Las nadadoras Joana Jiménez y Nuria Diosdado informaron recientemente que los recursos qu obtienen y con los cuales han costeado desde las competencias hasta los entrenamientos, es parte de su salario como militares, msimo que reciben de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), declaraciones que también le sirvieron a la exvelocista mexicana para remarcar que las atletas cuentan con recursos no solo de dicha dependencia, sino también de la Secretaría de Marina (Semar) y hasta de la misma Conade.

Foto: Twitter

Tienen recursos de la Sedena, la Semar, la Conade, es doloroso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿a ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos".