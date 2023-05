Ana Guevara responde a José Ramón Fernández y explica su polémica frase: "Por mi que vendan calzones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de ESPN, José Ramón Fernández, criticó la actitud de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, luego de las polémicas ocurridas en torno a la falta de apoyo a las nadadoras mexicanas, así como sus declaraciones posteriores contra las atletas, por lo que el comunicador dio su opinión sobre el tema y dijo desconocer a la exdeportista.

José Ramón Fernández expresó su preocupación por las declaraciones y dijo desconocer a la ahora dirigente a quien considera que ha cambiado y cree que se ha olvidado de los problemas por los que pasó cuando fue atleta. "No puedo creerlo. Ana, desconozco a la atleta que conocí, ¿por qué has cambiado tanto? Tu fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, ¡no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado", escribió José Ramón Fernández.

Ante estos dichos del comunicador mexicano, la titular de la Conade respondió a las críticas, pero evitó engancharse nuevamente por lo que mencionó que no respondería a sus declaraciones y expresó sentir respeto por el periodista a quien dijo tener admiración. "Le tengo el mismo respeto de siempre", declaró Ana Guevara en declaraciones para Radio Fórmula en donde indicó que respetará su punto de vista.

"Él es periodista y yo soy directora de la Conade. Su punto de vista lo voy a respetar, es periodista. Y como persona le tendré la misma admiración, si me lo encuentro hoy, mañana, lo voy a respetar siempre", dijo Guevara quien en los últimos días estuvo en el centro de la polémica debido a las declaraciones que dio sobre las nadadoras quienes tomaron la decisión de vender trajes de baño como una primera opción para asistir a la Copa del Mundo.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware... pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado", fue lo que dijo la directora de Conade en una entrevista con W Deportes. Estas declaraciones causaron desconcierto entre los atletas y la opinión pública y ante esto también explicó porque habló así acerca de este tema.

"No todo es culpa, tampoco es necesariamente responsabilidad de la Conade, hay cosas que si están dentro de la periferia de responsabilidad y hay otras que no... Cuando eres selección nacional sí, lamentablemente estamos en situaciones como esta de natación donde hay una controversia legal que tiene entrampada la situación, no es personal", y enseguida habló de su polémica frase. "El decir 'calzones', es que no sé como le diga el reportero a un traje de baño, según yo se dice calzón, al menos que nunca haya conocido un calzón, pero pues es calzón de baño", explicó.

Fuente: Tribuna