¿'Canelo' Álvarez tiene nuevo retador? El peleador que levanta la mano y quiere adelantarse a Bivol

Ciudad de México.- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, tuvo un retorno triunfal al ring y a México por lo que cumplió con las expectativas al vencer al británico John Ryder por decisión unánime. Ahora pensará en su siguiente pelea, que de acuerdo con lo que ha mencionado sobre sus planes para este año, sería en el mes de septiembre y el candidato es Dmitry Bivol con quien quiere su revancha.

El boxeador mexicano volvió a reiterar su intención de pelear con el ruso en una pelea de revancha en el mes de septiembre como tiene previsto. Aunque no descarta que esto no se cumpla, pues reconoció que las negociaciones se pueden complicar; sin embargo, confía en que se pueda dar de nueva cuenta. El nombre del siguiente retador del mexicano se podría revelar en la próxima semana, según el boxeador mexicano.

“Obviamente, mi objetivo es la revancha con Bivol, pero veremos cómo se comporta también porque hay veces que está uno volteando nada más ahí y empiezan a querer más de lo que merecen, entonces se empiezan a complicar las negociaciones”, mencionó el 'Canelo' en palabras recogidas por el diario El Universal. Es por esto que no descarta a otros rivales y se dijo abierto a otra pelea.

“Al final de cuentas hay muchas peleas interesantes que no estoy cerrado a ninguna, pero voy a hacer la más interesante para la afición y obviamente para mi carrera también”, agregó. Mientras tanto, un nuevo rival parece haber levantado la mano para ser el retador. Se trata de la estrella de las artes marciales mixtas (MMA), Conor McGregor, quien en tono de burla aseguró que podría pelear con el mexicano sin problemas.

Incluso, el peleador irlandés reveló por qué cree que podría pelear contra el mexicano y las características que ha observado y en las que podría tener ventaja. "Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que va a la baja. Pelearía con Canelo sin ningún maldito problema", dijo McGregor para el canal Seconds Out Boxing.

No sería la primera vez que McGregor tendría una pelea profesional de box, ya que enfrentó en una ocasión a Floyd Mayweather contra quien perdió en el décimo round. Después no se volvió a subir al ring y no ha tenido muchas peleas en el octágono tampoco, ahora estará en la temporada 31 de 'The Ultimate Fighter', en donde será uno de los entrenadores del reality show y al final sostendrá una pelea. .

Fuente: Tribuna