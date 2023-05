¿Santiago Giménez se va del Feyenoord para la próxima temporada? El 'Chaco' se encuentra en España

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La buena temporada de Santiago Giménez con el Feyenoord en donde se consagró campeón de la liga y que lo mantiene en el radar de los visores de varios equipos del futbol de Europa. Además, todavía puede consagrarse campeón de goleo individual. Mientras tanto un nuevo rumor se ha extendido con la posibilidad de que cambie de equipo el próximo verano y es que su padre, Christian Giménez se encuentra en España.

En el país ibérico, el Atlético de Madrid es uno de los clubes que han mencionado su nombre y el Sevilla es otro club con el que se le ha relacionado, pero la presencia del 'Chaco' se debe a un tema de vacaciones, no obstante Santiago Giménez aceptó que también su padre se reuniría con personas interesadas en su fichaje por lo que no descarta la posibilidad de que surja alguna oferta desde el club español.

“Hay clubes interesados que se han contactado, pero no ha llegado a más. Lo de mi papá en España es por un tema de vacaciones, de querer conocer, pero también juntarse con personas que, obviamente, están viendo la opción de poder hacer algo conmigo”, dijo en una entrevista concedida a la cadena ESPN. Por otra parte, Santiago aceptó que se encuentra bien en el Feyenoord y que espera poder quedarse más tiempo.

“Estoy muy feliz aquí (en Países Bajos), aunque hay veces que se dan oportunidades que uno no puede desaprovechar; sinceramente no conozco lo que vaya a pasar en un futuro”, dijo Santiago Giménez, quien terminando su temporada en los Países Bajos no tendría vacaciones y se sumaría a la Selección Mexicana, pues su nombre aparece en la prelista de convocados para el Final Four de la Nations League.

Además, también podría ser considerado para la Copa Oro, un torneo que no ha disputado todavía no ha jugado. “Sería una experiencia muy linda la que me poder llegar a tocar”, dijo al respecto. Mientras que sobre la Nations League dijo que México está obligado a ganarla. "Totalmente. Siendo México la obligación es esa; es la obligación que nos debemos poner en la cabeza”, declaró el mexicano.

En su siguiente partido, Santiago Giménez y el Feyenoord se enfrentarán al Emmen en un aprtido que está pactado para este domingo 21 de mayo a las 06:30 horas tiempo del centro de México (05:30 horas, tiempo del pacífico) y contará una opción de transmisión a través de la señal de televisión de pago de ESPN y por streaming de Star Plus. Después terminarán su participación con el juego ante el Vitesse en la última jornada de la Eredivisie.

