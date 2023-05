Cristiano Ronaldo buscaría salir del Al Nassr y ya habría un candidato para ficharlo en Inglaterra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero Cristiano Ronaldo llegó al club Al Nassr para comenzar una nueva etapa en su carrera y buscar conquistar nuevos títulos en otra parte del mundo, pero los resultados no han sido los mejores y pese a que ha anotado goles y se llegó a colocar como contendiente al título de goleo, este esfuerzo individual no lo ha acompañado en lo colectivo por lo que su situación profesional no es la ideal.

Dentro del futbol de Arabia Saudita ha sido eliminado de dos torneos de copa y en la liga se va rezagando en la pelea por el título, además recientemente el entrenador del equipo fue relevado de su cargo, mientras que el jugador cada vez se le ve más frustrado con los aficionados rivales y también con futbolistas adversarios como se han mostrado en algunos videos que también han circulado en las redes sociales.

El delantero lusitano tiene dos años y medio de contrato, pero habría otro factor que lo colocaría fuera del club y es que de acuerdo con el diario El Nacional "las diferencias culturales y la barrera del idioma han dificultado la aclimatación" del futbolista por lo que ya estaría pensando en otras opciones. El mismo diario refirió que podría regresar a España y sería el Real Madrid el club que le abriría las puertas; sin embargo no como jugador.

La misma información reveló que Cristiano tendría un nuevo rol en el conjunto merengue y sería en un puesto como embajador del equipo, aunque ahora también aparece otra opción para continuar su carrera como futbolista. De acuerdo con información del Daily Mail. El Newcastle le ofrecería la oportunidad de volver a la Premier League, una liga que conoce muy bien ya que pasó varios años con el Manchester United.

Cabe recordar, que el club es propiedad de un fondo de Arabia Saudita por lo que eso podría facilitar la llegada del jugador. Además, el club de las 'urracas' le permitiría regresar a la Champions League, pues tienen grandes posibilidades de acceder al torneo el próximo año. Mientras tanto, Ronaldo sigue concentrado con su actual equipo en busca de lograr la victoria en un nuevo encuentro de la liga saudí.

Fuente: Tribuna