La buena noticia que espera a Tigres si es que avanza a la Final de la Liga de Campeones de Concacaf

Ciudad de México.- Los Tigres se preparan para enfrentarán mañana a León en la Semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de Concacaf, de momento el marcador global está 1-2 en favor de los regios por lo que por ahora son los candidatos a avanzar. El torneo ha sido complicado para el equipo felino que pasó con dificultades las rondas anteriores, pero si superan esta instancia habrá una buena noticia para el equipo.

En su partido contra Orlando City, uno de los sufrimientos del entrenador en turno fue que no podía contar con su plantel completo, ya que André-Pierre Gignac no podía ingresar a Estados Unidos debido a las medidas estrictas que tenía el país norteamericano respecto a los visitantes que no contarán con su esquema de vacunación de Covid 19 completo, algo que no tenía el francés por decisión personal.

El ganador de esta semifinal se enfrentará a un equipo de Estados Unidos, pero ahora los Tigres no tendrán que padecer la falta de su delantero, lo que suponen buenas noticias para los dirigidos por Siboldi que en caso de avanzar contarían con todos sus jugadores. Todo esto gracias que Estados Unidos levantará las restricciones para entrar al país a partir del próximo 11 de mayo, cuando dejará de considerar al Covid 19 como emergencia sanitaria nacional.

Créditos: Twitter @TigresOficial

Esto significará que quienes no se hayan vacunado podrán entrar al país, sin restricción alguna. Esto beneficiará al atacante de los Tigres, aunque no será el único deportista que se beneficie ya que el serbio Novak Djokovic, quien también estaba en una situación similar, también podrá disputar torneos de tenis en los Estados Unidos que cambiará el estatus de la enfermedad ya hora la tratará como endémica.

Afición de Tigres vetada

Por otra parte, en cuanto a la Liga MX se refiere, los Tigres recibieron malas noticias, pues no podrán contar con el apoyo de los "Libres y Lokos", debido a que fueron vetados por la Comisión Disciplinaria al haber viajado a León. De acuerdo con dicha comisión, los fanáticos transgredieron el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual establece que "ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante".

Por este motivo no podrán asistir al partido único de repechaje en el Estadio Universitario donde Tigres se enfrentará a Puebla en busca de un pase a los Cuartos de Final. "Se le prohibirá el acceso al Grupo de Animación del Club antes mencionado en su siguiente partido como local, correspondiente a la reclasificación, ante Puebla F.C.”, mencionó la Comisión.

