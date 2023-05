Jonathan Gómez, de jugar con México a anotar el gol del triunfo de EU en el debut del Mundial Sub 20

Comparta este artículo

San Juan, Argentina.- Estados Unidos logró la victoria en su debut en la Copa del Mundo Sub 20 al vencer a Ecuador 1-0 con un gol de último minuto anotado por el lateral Jonathan Gómez, jugador que paso de jugar en la Selección Mexicana a disputar su primer Mundial y dar la anotación del triunfo en un partido muy cerrado que se definió con un golazo cuando ya parecía que los equipos se conformaban con un punto.

Ecuador tuvo la primera del partido con un remate que se fue desviado y casi es autogol por la intervención de un defensa. Después respondieron los norteamericanos tras un error del portero sudamericano que dejó el balón para Luna quien punteó con la meta vacía, pero su remate se fue a un lado de la portería. Tras los diferentes intentos, el partido llegó a su tiempo reglamentario, pero en el añadido llegó el gol.

Te podría interesar Mundial Sub 20 Mundial Sub 20: Los 9 'mexicanos' que estarán en la Copa del Mundo de la FIFA de Argentina 2023

Con una jugada desde la izquierda, Estados Unidos mandó el balón al otro lado donde Jonathan Gómez bajó de pecho adelantó la pelota hacia el centro y en el área grande remató de derecha para mandar al fondo al 92'. Con esto el equipo estadounidense se colocó como uno de los líderes del grupo, mismo que comparte con los combinados de Fiji y de Eslovaquia a quienes enfrentará en los próximos días.

Créditos: FIFA

Gómez nació en Texas, Estados Unidos y es de ascendencia mexicana, tiene 19 años y se desempeña como lateral izquierdo en la Real Sociedad B de España. En 2022, Gerardo 'Tata' Martino lo convocó para integrar la Selección Mexicana con quien debutó el 28 de abril al jugar ocho minutos en el empate ante Guatemala que la FIFA dio a los centroamericanos luego de detectar una alineación indebida.

Un año antes, ambién había sido llamado por la selección mayor de Estados Unidos con la que debutó ante Bosnia y este año también jugó contra Serbia. En selecciones menores jugó con la Sub 20 de ambas naciones, también con la Sub 16 de los dos países. Aunque ahora todo indica que se decidirá por el equipo de las barras y estrellas.

Guatemala pierde en su debut

Guatemala perdió 1-0 ante Nueva Zelanda en su debut en la Copa del Mundo de Argentina Sub 20. Además, la derrota fue doblemente costosa ya que perdieron a su portero titular Jorge Moreno por un golpe en la cabeza. Dos minutos después, al 80' Norman Garbett anotó el único gol del juego con el que se llevaron la victoria. Los guatemaltecos se medirán a Argentina en el siguiente juego y los oceánicos a uzbekistán.

Fuente: Triubuna