Julen Lopetegui y el importante mensaje para Raúl Jiménez por no meterlo en su último partido en casa

Wolverhampton, Inglaterra.- El Wolverhampton jugó su último partido de la temporada en el Estadio Molineux en el empate ante el Everton 1-1, partido donde Raúl Jiménez fue convocado, pero se quedó en la banca. Además, al final el delantero mexicano tuvo una emotiva despedida de parte de sus aficionados y entre lágrimas agradeció a los fanáticos del club que se dieron cita y lo correspondieron al corear su nombre.

Aunque nada se ha hecho oficial, esta situación confirmaría su última temporada en el equipo. Pero al parecer, al mexicano no le gustó no haber podido jugar en el que pudo haber sido su último partido en casa. Según reportó Liam Keen, periodista del medio Express and Star, Raúl Jiménez habría mostrado su molestia al lanzar la casaca de entrenamiento a la banca luego de que Lopetegui agotó todos sus cambios en la recta final del partido.

“Raúl Jiménez se quitó la chaqueta de entrenamiento y la arrojó en dirección al banquillo de los Wolves, antes de salir corriendo por el túnel y aplaudir a los aficionados. También es probable que se marche en verano y le negaron la despedida del Molineux” mencionó el periodista inglés. Ante esta situación, ya se pronunció el director técnico Julen Lopetegui, quien se dijo arrepentido por no haber permitido que se despidiera jugando ante su público.

"Para los jugadores que no jugaron hoy, fue una lástima para mí como entrenador porque soy humano. Estoy hablando de Raúl Jiménez, se merecía jugar frente a su afición", dijo el estratega español en conferencia de prensa y agregó que esto le ha causado pena también consigo mismo. "Hoy creo que tal vez estoy preocupado conmigo mismo por esto. Pero tratamos de equilibrar el partido y fue una pena", agregó.

"A veces no puedes hacer todas las cosas perfectas como entrenador. Hay que luchar para ganar, hay que respetar la competición. Tienes que ser profesional (como entrenador) y, después, tienes que tomar una decisión emocional. Entonces, tal vez con esta situación, tal vez pueda hacerlo un poco mejor como entrenador. Soy crítico conmigo mismo”, expresó sobre la situación que sucedió con el delantero mexicano.

Raúl Jiménez había sido dejado de convocar durante seis partidos, además de sumar siete encuentros sin jugar en la Premier League, hasta su regreso contra el Manchester United. Esta vez pudo formar parte de la convocatoria, pero no tuvo minutos. Los Wolves cierran la temporada en calidad de visitantes ante el Arsenal.

Fuente: Tribuna