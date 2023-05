¿Víctor Manuel Vucetich se va de Monterrey? Desde la directiva se pronunciaron tras la eliminación

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Monterrey perdió en casa 0-1 ante Tigres y con una derrota de 2-1 en el marcador global quedó consumada su eliminación del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pese a haber terminado el torneo en el primer puesto de la tabla general. Ante los resultados, la continuidad de Víctor Manuel Vucetich como director técnico del equipo rayado fue puesta en duda desde la dirigencia del club.

Al final del encuentro en el que Tigres se impuso con un gol de cabeza de Sebastián Córdova al minuto 79, José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey, dejó en duda la posibilidad de que el actual entrenador se mantenga en el cargo y mencionó que deberán platicar entre todas las partes para conocer que pueda seguir con el futuro del proyecto, pues los resultados no fueron lo que esperaban.

"Lo veremos, de aquí en adelante, dependemos de lo que platiquemos entre todos, todos estamos involucrados en esa búsqueda y todos estamos en la necesidad de ver qué mejoramos todos”, dijo Noriega en conferencia de prensa, quien no ocultó su decepción y aceptó que el resultado de la eliminatoria es un fracaso para la institución que buscaba trascender a mayores instancias en este torneo de la Liga MX.

"No estamos contentos, por supuesto, no solamente por no avanzar, sino por como sucedió, que sepan que vamos a hacer al respecto, con la energía que se vertía de la tribuna al terreno de juego, generemos lo contrario en la cancha, a veces en México y en el futbol nos da miedo la palabra, hoy fracasamos en el intento, mi llegada a este club es con la intención de seguir haciendo crecer, hoy fracasamos en esa intención”, expresó.

El Monterrey hizo una buena fase del torneo regular y terminaron como líderes de la competencia por lo que parecían como los favoritos al título. En el inicio de su camino en Cuartos de Final no tuvieron problemas para avanzar y en el partido de ida de las Semifinales tuvieron un partido muy reñido ante sus máximos rivales deportivos, los Tigres con los que empataron a un gol en el Estadio Universitario.

El partido de vuelta lo cerraron en casa, pero eso no fue suficiente para evitar la derrota. Tigres comenzó titubeante el partido y un error al inicio del partido pudo haber cambiado el destino del juego. Los Rayados es fueron al frente hacia el final del juego con un gol procedente de un tiro de esquina que al final no contó y fue anulado. Cuando parecía que no sucedería más en el juego llegó el gol de Córdova que sorprendió a los defensas en el centro del área y decretó la eliminación de Monterrey.

Fuente: Tribuna