Vinicius Jr manda fuerte mensaje luego de acusar racismo en el caótico Real Madrid vs Valencia

Valencia, España.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr se mostró molesto nuevamente debido a un nuevo caso de racismo que padeció en el Estadio de Mestalla durante el juego en el que los merengues se enfrentaron con el Valencia. Esta situación derivó en un caos, pues el brasileño señaló a su presunto agresor y el encuentro tuvo que ser detenido por varios minutos, además de que fue a encararse con los aficionados.

Desde la parte baja de las gradas los aficionados del Valencia lanzaron insultos contra el delantero brasileño por lo que el árbitro del partido, Ricardo Burgos, decidió detener el partido. Mediante la megafonía se instó a los fanáticos para que dejaran de insultar al futbolista, pero Vinicius estalló y fue a señalar a los culpables de lo ocurrido por lo que incluso se encaró con los seguidores mientras sus compañeros trataron de detenerlo y calmarlo.

Tanto el árbitro como su entrenador Carlo Ancelotti hablaron con el jugador quien estaba muy molesto. Esta situación derivó posteriormente en una falta ya en los últimos minutos del juego, en la que el jugador se fue expulsado debido a que lanzó un manotazo contra un jugador rival. Al final del encuentro fue cuando expresó su molestia a través de un mensaje en su cuenta de Twitter donde aseguró que la liga era ahora de los racistas.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, escribió Vinicius en su cuenta de Twitter donde agregó que lamentablemente la nación española da una mala imagen al mundo.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".

Después del partido, Carlo Ancelotti también expresó su molestia por lo ocurrido al igual que lo sucedido al final. "Es demasiado grave esto, lanzan un balón en tiempo de ataque, insultan a Vinicius todo el rato y luego le enseñan tarjeta roja”, reclamó el estratega en la conferencia de prensa.

